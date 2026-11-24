Die torhüterische Elite Alexandra Berger wechselt vom FC Chelsea zu FFV Union Berlin. Die 36-Jährige möchte Erfahrung weitergeben und die junge Mannschaft verstärken.

Die erfahrene deutsche Nationalspielerin Alexandra Berger hat ihren Wechsel zum Fußball-Verbandsverband FFV Union Berlin bekannt gegeben. Die 36 Jahre alte Torwartfrau beendet damit ihre langjährige Auslandsstation in der englischen und nordamerikanischen Liga und kehrt nun endgültig nach Deutschland zurück. Berger begründet die Entscheidung damit, dass es an der Zeit war, nach Hause zu kommen, und bezeichnete den Verein in Köpenick als den richtigen Ort für diesen nächsten Lebensabschnitt.

Strategischer Wechsel vom FC Chelsea

Die Torhüterin bringt enorme internationale Erfahrung in die Hauptstadt, da sie zuvor lange Jahre für den FC Chelsea in der englischen WSL sowie für den US-amerikanischen Klub Gotham FC aktiv war. Sie erklärte explizit, dass sie sich bewusst für Union entschieden habe, da das Projekt des Vereins sie am meisten angesprochen habe. Im Vergleich zu früheren Stationen beeindruckte sie besonders die spielfreudige und motivierte junge Mannschaft der Köpenickerinnen, die mit viel Spaß und Einsatzbereitschaft ins Geschehen geht.

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Interne Dynamik und Führung bei Union

Bei Union Berlin möchte Berger nicht nur als sichere Rückwand in den Toren auftreten, sondern auch ihre jahrelange Expertise an die jüngeren Mitspielerinnen weitergeben. Sie betonte, dass sie hierher komme, um Titel zu gewinnen, unabhängig von deren Größe oder Bedeutung. Dabei bevorzugt sie einen dezenten Ansatz: Sie möchte nicht aufdringlich Ratschläge erteilen, sondern wartet darauf, dass Teamkolleginnen aktiv auf sie zukommen und um Unterstützung bitten, was die gegenseitige Zusammenarbeit stärken soll.

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Rezeption und Erfahrungsaustausch

Die neue Torhüterin würdigte speziell ihre frühere Kollegin Zietz, mit der sie bereits beim Turbine Potsdam zusammengespielt hat. Berger erinnerte sich daran, dass Zietz als Spielführerin manchmal eine harte Nuss war, von dieser strengen Führungsheid jedoch als Spielerin profitierte. Sie ist überzeugt, dass der Verein in sehr guten Händen ist, solange Zietz weiterhin die Verantwortung in der Mannschaft trägt. Dieser Respekt vor der bestehenden Führungsstruktur zeigt ihre sensible Integration in das Team.

Kulturelle Rückkehr und persönliche Motivation

Neben den sportlichen Zielen freut sich Berger besonders auf den kulturellen und alltäglichen Rückhalt in Deutschland. Sie erwähnte konkret, dass sie die deutschen Brötchen am Morgen vermisst habe, was die persönliche Motivation für die Rückkehr unterstreicht. Die zweimalige deutsche Fußballerin des Jahres plant, ihre internationale Erfahrung strategisch einzubringen, um die jungen Talente des FFV Union Berlin weiterzuentwickeln und mit ihnen Erfolge zu feiern.