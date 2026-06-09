Alexandra Burghardt beendet legendäre Karriere: Doppel-Olympiamedaillengewinnerin schlägt neues Kapitel auf

Die deutsche Athletin Alexandra Burghardt, die als eine von nur zwei Sportlerinnen in Deutschland bei Sommer- und Winterspielen olympische Medaillen gewann, beendet ihre Karriere. Nach Silber im Bob 2022 und erfolgreichen Sommerspielen 2021 in Tokio zieht sie sich mit 32 Jahren vom Profisport zurück. Der Entscheid folgt nach einer bewussten Umorientierung und dem Wunsch nach neuen Lebensperspektiven jenseits des Sports.

Alexandra Burghardt, die deutsche Leichtathletin und Bob sportlerin, beendet im Alter von 32 Jahren ihre sportliche Karriere. Sie ist damit die erste deutsche Athletin neben Christa Luding, die sowohl bei Olympischen Sommerspielen als auch bei Olympischen Winterspielen Medaillen gewann.

In Peking holte sie 2022 als Anschieberin von Mariama Jamanka Silber im Zweierbob, nachdem sie zuvor bei denSommerspielen in Tokio 2021 als einzige Deutsche das 100-Meter-Finale erreichte und mit der Staffel WM-Bronze und EM-Gold gewann. Ihre persönliche Bestleistung über 100 Meter von 11,01 Sekunden steht an neunter Stelle der ewigen deutschen Bestenliste. Der Entscheid, ihre Karriere zu beenden, reifte über mehrere Monate. Burghardt berichtet, dass sich ihre Prioritäten verschoben hätten und sie neue Perspektiven außerhalb des Profisports anstrebe.

Bereits vor Olympia in Tokio hatte sie ihre Trainingsstruktur umgestellt, war zu ihrem Heimatverein nach Burghausen zurückgekehrt und trainierte mit einer Gruppe in der Schweiz. Diese Veränderung brachte ihr neuen Erfolg. Mental habe sie gelernt, groß zu träumen und nach Rückschlägen wieder aufzustehen, was sie motiviert habe, auch neue sportliche Herausforderungen wie den Wintersport anzugehen. Nun schlägt sie ein neues Kapitel ohne Leistungssport auf und blickt zufrieden auf eine bewegte Karriere zurück, die von Höhen und Tiefen geprägt war.

Ihre Geschichte zeigt die Bedeutung von mentaler Stärke, Anpassungsfähigkeit und dem Mut, neue Wege zu gehen, selbst auf höchstem sportlichem Niveau





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