Die Sängerin Alexandra Burke zeigt ein neues Äußeres nach der Trauer um George Michael. Ein Überblick über ihre Transformation und die Hintergründe.

Die britische Sängerin Alexandra Burke präsentierte sich kürzlich mit einem komplett neuen Erscheinungsbild auf der roten Teppichveranstaltung. Sie nahm an den ZYN Rolling Stone U.K. Awards im Roundhouse in London teil. Dort sorgte sie mit einer drastischen Veränderung ihrer Frisur und ihrer Garderobe für Aufmerksamkeit.

Neue Frisur und blaues Glitzerkleid

Bei ihrer früheren platinblonden Kurzhaarfrisur war auf einmal nichts mehr zu sehen. Als Reality-TV-Bekanntschaft kombinierte Alexandra Burke ihre neue Haarfarbe mit einem blauen Glitzerkleid. Das Kleid hatte einen tiefen Ausschnitt, der ihre Figur gekonnt in Szene setzte. Dunkelroter Lippenstift und mehrere auffällige Statementketten in Gold und Silber rundeten den kompletten Look ab.

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Ihre Fans mussten jedoch nicht erst auf die ersten Bilder vom roten Teppich warten, um die Verwandlung zu entdecken. Bereits vor der Veranstaltung hatte die Sängerin ihre Follower auf Instagram an ihrem neuen Look teilhaben lassen. Sie nutzte ihre Instagram-Story, um Einblicke in ihr Styling zu geben. Dabei teilte sie gleich mehrere Clips und Fotos mit ihren Anhängern.

Verbindung zu Disney und Ariel

Bei den Vorbereitungen schien ihr selbst eine besondere Ähnlichkeit aufzufallen. Passend dazu hinterlegte sie ein Selfie mit dem Song "Part of Your World". Dieser Titel wird von der Meerjungfrau im Film gesungen. Mit einem Augenzwinkern spielte die Britin zudem auf eine berühmte Szene aus dem Disney-Klassiker an. Sie schrieb dazu: "Es wirkt wie... Du willst Dingsbumse? Ich hab' 20."

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In dem Film sammelt die Figur Arielle Gegenstände aus der Menschenwelt. Diese bewahrt sie als ihre Schätze in einer Grotte auf. Alexandra Burke schien jedenfalls sichtlich Spaß an ihrem neuen Look zu haben. Sie präsentierte ihre lange Haarpracht auf den Bildern aus verschiedenen Blickwinkeln.

Trauer um George Michael und gesundheitliche Folgen

Die Transformation steht in engem Zusammenhang mit der Trauer um den im Alter von 76 Jahren verstorbenen George Michael. Er starb nach einem Herzstillstand. Während dieser schweren Trauerphase nahm die Mutter eines Kindes stark ab. Wie sehr sie damals unter ihrem körperlichen und seelischen Zustand litt, schilderte sie im Gespräch mit der Daily Mail.

"Ich sah aus wie der verdammte Crypt Keeper. Meine Wirbelsäule - man konnte jeden einzelnen Knochen sehen. Ich konnte nicht sehen, was andere sahen, weil ich so große Schmerzen hatte. Ich sah nur einen gebrochenen Menschen", erzählte sie. Eine Essstörung habe sie nicht gehabt. Vielmehr sei es ihr während der Trauer kaum möglich gewesen, sich um sich selbst zu kümmern.

Gesundheitliche Erholung und neue Perspektive

Zudem sei ihr beim Gedanken ans Essen häufig übel geworden. Im Nachhinein betrachtete Alexandra Burke diese Zeit jedoch mit einer anderen Perspektive. Gegenüber der Sun sagte sie: "Aber es war auch wirklich schön, denn ich habe gelernt, dass meine Trauer eine Ehre ist, weil ich jemanden wirklich so sehr liebe."

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Zuvor hatte die Sängerin begonnen, ihre Gesundheit wieder stärker in den Fokus zu rücken. Derzeit wirkt sie erholungsfähig und hat sich optisch weiterentwickelt. Kastanienbraun ist ihre neue Haarfarbe. Dieser warme Ton steht ihr fantastisch und unterstreicht ihren aktuellen Wandel nach einer schweren persönlichen Phase.