Alexandra Dolgach aus München berichtet über Vergewaltigung und digitale Gewalt. Sie fordert Konsequenzen für Täter und die Verbreitung von Fake-News.

Alexandra Dolgach, eine 34-jährige Frau aus München, teilt ihre erschütternde Geschichte, um auf die grauenhaften Folgen sexualisierter und digitaler Gewalt aufmerksam zu machen. Vor drei Jahren wurde sie betäubt, vergewaltigt und dabei gefilmt, was den Beginn eines langen Kampfes um ihre Ehre und ihren Ruf einleitete. Die Täter machen weiterhin keine Anstalt, die Verletzungen zu heilen, indem sie das Video verbreiten und systematisch Lügen über sie streuen.

Tatdetails und fehlende Beweise

Die 34-Jährige回忆 sich nicht an den Tatvorfall selbst, da sie vermutet, K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben. Sie weiß aus der Beschreibung der Videoaufnahme, dass der Täter eine Kamera aufstellte, während sie nüchtern wirkte, aus einer Bierflasche trank und anschließend auf dem Bett bewusstlos wurde. Erst durch die Kenntnis dieses Videos erfuhr sie, was in diesen Stunden vorgefallen ist. Sie hat die Aufnahme bis heute nicht gesehen, da die Polizei die Datei als Beweismittel beschlagnahmt hat.

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Dieser behördliche Umgang lässt sie in einem Zustand der Ohnmacht zurück, da sie nicht nachvollziehen kann, was genau festgehalten wurde. Nach der ersten Schockstarre verständigte sie die Polizei, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Die größte Angst war jedoch nicht nur die Tat selbst, sondern die Vorstellung, dass die Aufnahmen in der breiten Öffentlichkeit zirkulieren könnten. Die Polizei hat die Datei sichergestellt, doch für das Opfer bleibt das Geschehen ein dunkles Kapitel, da keine Einsicht in das Beweisstück gewährt wurde.

Schiedsrichterrolle prominenter Akteure

Die Situation verschärfte sich, als eine gemeinsame Bekannte, die von dem Sex-Video wusste, wütend reagierte. Da der Beschuldigte eine gewisse Prominenz als Reality-Star genießt, wandte sich die Frau an den YouTuber Frank Battermann. Zusammen mit ihm begann sie, eine falsche Narrative zu verbreiten, nach der Alexandra Dolgach den Vorgang gewollt habe. Diese Darstellung ist laut der Klägerin eine Lüge, die darauf abzielt, die Opferrolle umzukehren und die Täter zu legitimieren.

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Die Behauptung, es handele sich um eine PR-Aktion der 34-Jährigen, um berühmt zu werden, entspricht weder den Tatsachen noch ihrem Willen. Dolgach beteuert eindeutig, dass sie keinen Sex mit dem Mann wollte und keineswegs gefilmt werden wollte. Sie hat von Beginn an juristische Schritte eingeleitet, um genau diese öffentliche Diskriminierung und Rufschädigung zu stoppen. Trotz gerichtlicher Urteile, die ihr Recht bestätigen, bleiben die emotionalen und sozialen Konsequenzen der Verleumdung bestehen.

Gerichtsverfahren und ausstehende Sanktionen

Das Strafverfahren gegen den eigentlichen Tatverdächtigen wurde vorläufig eingestellt, da dieser sich im Ausland aufhält und sein aktueller Aufenthaltsort unbekannt ist. Besonders absurd wirkt die Situation, da der Mann als Reality-Star öffentlich fröhliche Posts aus seiner neuen Wahlheimat teilt, während er der Strafe entzieht. Gleichzeitig muss Alexandra Dolgach feststellen, dass der Unterlassungseifer der Gegner ungebrochen ist, obwohl sie rechtlich klar in der Defensive steht.

Im Zivilverfahren erzielte sie einen klaren Sieg auf papier: Ein Gericht sprach ihr Recht auf Unterlassung zu, und die gegnerische Seite hat dieses Urteil schwarz auf weiß erhalten. Theoretisch hätte der Gegner eine Strafe von 11.000 Euro zahlen müssen. Allerdings argumentiert dieser, insolvent zu sein, und zahlt somit nicht. Dieser rechtliche und finanzielle Schachzug ermöglicht es ihm weiterhin, sich der vollen Verantwortung zu entziehen, obwohl die gerichtliche Klärung des Sachverhalts bereits erfolgt ist.

Öffentlicher Appell gegen Schweigen

Angesichts der ausbleibenden Gerechtigkeit bricht Alexandra Dolgach jetzt ihr langes Schweigen. Ursprünglich wollte sie ihre Privatsphäre schützen, doch sie erkennt, dass ihr Stillschweigen nicht vor den Angriffen bewahrt hat. Sie richtet ihren Appell an die große Öffentlichkeit, um die Konsequenzen für das Handeln der Täter einzufordern. Ihr Ziel ist es, friedlich ihrem Job nachzugehen und ihr Leben zu genießen, ohne in Angst vor weiteren Verleumdungen leben zu müssen.

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Der tiefe Wunsch hinter ihrer offenen Konfrontation ist es, anderen Frauen zu ersparen, dasselbe Martyrium durchmachen zu müssen. Sie will erreichen, dass diejenigen, die sie vergewaltigt und deren Rufsystematisch zerstört haben, endlich zur Verantwortung gezogen werden. Mit ihrem mutigen Schritt macht sie die Mechanismen digitaler Gewalt und die Hilflosigkeit der Opfer gegenüber prominenten Tätern sichtbar. Ihre Geschichte ist ein drastisches Beispiel dafür, wie Rechtssprüche allein nicht ausreichen, wenn die sozialen und finanziellen Sanktionen umgangen werden können.