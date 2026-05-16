Alexandra Försterling führt Amundi German Masters an

Nach einem starken dritten Tag führt die Berlinerin Alexandra Försterling das Feld beim Amundi German Masters in Winsen/Luhe an und strebt einen historischen zweiten Sieg an.

Die Welt des professionellen Damen- Golf s blickt derzeit gespannt auf die Green-Eagle -Anlage vor den Toren Hamburgs, wo das prestigeträchtige Amundi German Masters ausgetragen wird. Im Zentrum des Interesses steht dabei die talentierte Berlinerin Alexandra Försterling , die bereits vor zwei Jahren für eine historische Sensation sorgte.

Damals gelang ihr am Seddiner See ein Triumph, der in die Geschichtsbücher einging, da sie die erste deutsche Spielerin seit der Gründung der Ladies European Tour im Jahr 1979 war, der ein Sieg bei einem Heimturnier gelang. Dieser Erfolg markierte einen Wendepunkt für den deutschen Frauengolf und setzte neue Maßstäbe für nachfolgende Generationen. Nun, zwei Jahre später, bietet sich der 26-Jährigen die einmalige Gelegenheit, diesen Erfolg unter völlig anderen Bedingungen und an einem neuen Ort zu wiederholen.

Der dritte Turniertag gestaltete sich als eine echte Herausforderung, nicht nur wegen der technischen Schwierigkeiten des extrem langen Nordkurses in Winsen/Luhe, sondern vor allem aufgrund der unberechenbaren Wetterkapriolen. Die Spielerinnen mussten mit einem extremen Wechselspiel aus Hagelschauern, heftigen Regengüssen und plötzlichem Sonnenschein kämpfen, was die mentale Belastbarkeit auf eine harte Probe stellte. Inmitten dieser chaotischen Bedingungen gelang es Försterling, die ein großer Fan der Harry-Potter-Reihe ist, eine fast schon magische Runde zu spielen.

Mit insgesamt 69 Schlägen und einem Ergebnis von vier Schlägen unter Par lieferte sie die beste Runde aller verbliebenen 64 Teilnehmerinnen ab. Damit baute sie ihren Vorsprung aus und übernahm mit einer Gesamtbilanz von zehn Schlägen unter Par die alleinige Führung im Turnier. In Interviews nach ihrer Runde gab sich Försterling bescheiden, aber glücklich. Sie erklärte, dass sie sich über ihre aktuelle Konstanz sehr freue und nun versuche, genau diesen Rhythmus beizubehalten.

Besonders emotional war für sie der Hinweis auf das vergangene Jahr, welches durch mentale Herausforderungen und kleinere Verletzungen geprägt war. Diese schwierige Phase habe sie stark gefordert, weshalb ein Erfolg am kommenden Sonntag für sie eine ganz besondere Bedeutung hätte. Es gehe ihr primär darum, den Spaß am Spiel zu bewahren und die positive Energie in die Abschlussrunde zu nehmen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

In unmittelbarer Reichweite von Försterling befinden sich die Tschechin Sara Kouskova sowie die Lokalmatadorin Chiara Noja. Beide liegen mit acht Schlägen unter Par lediglich zwei Zähler hinter der Spitzenreiterin. Besonders beeindruckend ist der Weg von Chiara Noja, die im Dezember eines Bandscheibenvorfalls im Nacken zum Opfer wurde. Ihre Rückkehr auf die Tour ist von großer Entschlossenheit geprägt, und ihre aktuelle Form überrascht sie selbst.

Eine entscheidende Rolle spielt dabei ihr Vater, der sie in dieser Woche als Caddie begleitet. Durch diese familiäre Unterstützung konnte Noja eine positive Geisteshaltung entwickeln, die es ihr ermöglicht, unabhängig vom Endergebnis die Atmosphäre zu genießen und mit einem Lächeln auf dem Grün zu stehen. Während Försterling und Noja strahlen, verlief der Tag für andere deutsche Hoffnungsträgerinnen weniger glücklich. Olympia-Heldin Esther Henseleit erlebte einen frustrierenden Tag unter dem grauen Himmel.

Nach einem vielversprechenden Start an den ersten neun Löchern, bei denen sie zunächst ganz vorne mitspielte, rutschte sie im weiteren Verlauf dramatisch ab. Mit einer Runde von 77 Schlägen, ihrer bisher schlechtesten Leistung des Turniers, landete sie auf dem geteilten sechsten Platz mit einer Bilanz von fünf Schlägen unter Par. Leonie Harm hingegen bewies eine beeindruckende Gelassenheit. Trotz des extremen Aprilwetters gelang ihr eine solide Par-Runde, mit der sie den Anschluss an die Spitze hielt.

Harm beschrieb den Golfsport als wild und unvorhersehbar und gab zu, dass ihr Putter sie heute quasi gerettet habe, was den Tag für sie zu einem regelrechten Abenteuer machte. Nun blicken alle Beteiligten mit einer Mischung aus Nervosität und Vorfreude auf die finale Runde auf dem berüchtigten Grünen Monster. Ob Alexandra Försterling ihren historischen Erfolg wiederholen kann oder ob die Jagd von Kouskova oder Noja erfolgreich sein wird, bleibt die spannendste Frage des Wochenendes





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