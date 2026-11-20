Bundesligastürmerin Alexandra Popp legte nach intensivem Studium die Jagdprüfung ab. Die 35-Jährige verbindet Sport, Jagd und Naturschutz in einem einzigartigen Lebensstil.

Alexandra Popp hat in der aktuellen Spielzeit 35 Treffer erzielt, mehr als jede andere Fußballerin in den obersten drei Ligen Deutschlands. Die Stürmerin des Borussia Dortmund bestreitet den Sport jedoch nicht allein. Die 35-Jährige hat vor Kurzem die sogenannte Jagdprüfung abgelegt. Dieses Zeugnis wird unter Jägern als "grünes Abitur" bezeichnet.

Aufwendige Jagdprüfung bestanden

Der Weg zum Jagdschein war für Alexandra Popp mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. Über ein Jahr lang widmete sie sich dem Lernstoff. Sie absolvierte mehrere Dutzend Stunden in Theorie und Praxis. Am Ende stand eine umfangreiche Prüfung, die umfangreiches Wissen voraussetzte. Popp musste intensiv für die vielen Fragen büffeln. Ihr Ergebnis ist nun offiziell bestätigt.

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Familientradition und Naturverbundenheit

Für Popp ist das Bestehen dieser Prüfung eine Herzensangelegenheit. Bereits ihr Opa und ihr Vater waren Jäger. Auch ihr Bruder hat einen Jagdschein. Sie betont, dass diese Familientraditionen erhalten bleiben sollen. Auf Spaziergängen durch Wälder und über Felder findet sie zur Ruhe. Oft ist ihr Hund Patch bei diesen Ausflügen dabei. Sie nennt es einen Weg, den Kopf frei zu bekommen.

Popp beschreibt ihre Kindheit als geprägt von Jägern. Sie sagt, sie sei mit Jägern aufgewachsen. Dankbar ist sie ihren Vätern für die Vermittlung von Naturverständnis. Ihr Papa und ihr Opa gaben ihr diesen Wert extrem mit. Die Natur hat für sie eine tiefere Bedeutung als nur der Sport.

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Zootierpflegerin und WM-Wissen

Die Jagdprüfung ist nicht nur auf Waffenkunde beschränkt. Der Schein dient vor allem der Pflege der Natur. In der Theorie werden Wildtierkunde und Naturschutz gelehrt. Auch Kenntnisse über Wildkrankheiten sind Teil des Lehrplans. Popp hat parallele Erfahrungen gesammelt. Parallel zu ihrer Karriere wurde sie zur Zootierpflegerin ausgebildet.

Sie verbrachte viel Zeit im Tierpark Essehof. Dieser liegt zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Als Expertin half sie ihren Kolleginnen. Während der WM 2023 in Australien klärte sie das Team auf. Sie informierte über dort heimische Tierarten. Zudem erklärte sie deren Gefährlichkeit für die Spielerinnen.

Hornsignal bei der EM in England

Schon ein Jahr vor der Prüfung war die Jägerin in ihr durchgekommen. Bei der EM in England hatte Alexandra Popp ein Jagdhorn dabei. Dieses Horn bekam sie von ihrem Vater. Er ist inzwischen verstorben. Popp blies ab und zu auf das Horn. Dies sorgte im Team für gute Unterhaltung. Die Geschichte ist belegt und nicht erfunden.