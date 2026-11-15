Alexandra Popp dominiert Regionalliga: 17 Tore für BVB und Rekordkulisse gegen Schalke

BVB-Spielführerin Alexandra Popp erzielt 17 Treffer in der Regionalliga West. Das Derby gegen Schalke 04 lockt mit 17.555 Zuschern eine Rekordkulisse an.

Alexandra Popp hat als Kapitänin des Ballspielvereins Borussia Dortmund die Frauenmannschaft in der Regionalliga West mit einer einzigartigen Statistik zum Maßstab gemacht. Die 35-jährige Ex-Nationalspielerin aus Wolfsburg hat in zwölf absolvierten Partien unermüdlich 17 Tore erzielt, was sie zur effektivsten Torschützin in der Geschichte der 1. und 2. Bundesliga dieser Spielklasse macht. Dieser außergewöhnliche persönliche Erfolg ist eng mit ihrer tiefen Verbundenheit zu Dortmund verknüpft, was sie auch durch die personalisierte Beschriftung ihrer Stiefel symbolisiert.

Individuelle Motivation und Hingabe an den Verein

Während viele Fußballprofis die Namen ihrer Partner oder Kinder auf die Schuhlappen drucken lassen, hat Popp eine andere Wahl getroffen, die ihre persönliche Geschichte widerspiegelt. Auf den Töpfen ihrer Schuhe ist der Name ihres Hundes "Patch" zu lesen, eines acht Jahre alten Australian Shepherd, der sie auf den Weg in den Ruhrpott begleitet hat. Der Hund, der nach einem Welpen aus dem Disney-Klassiker "101 Dalmatiner" benannt wurde, gehört für Popp untrennbar zu ihrem Leben und ihrer täglichen Routine. Sie hat sich auf die Frage nach dieser Besonderheit direkt geäußert und erklärt, dass Patch ihr erster eigener Hund sei, der einfach zu ihr gehöre und ihre Identität im Sport unterstreiche.

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Spielstrategie und emotionale Fokussierung im Derby

Im bevorstehenden Aufeinandertreffen gegen den Erzrivalen FC Schalke 04 muss die Mannschaft um Popp ihre Emotionen strikt kanalisieren, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Popp betont, dass es wichtig sei, sich die Bedeutung des Spiels bewusst zu machen und nicht von den möglicherweise aggressiveren Stimmungen auf dem Platz anstecken zu lassen. Sie erinnert sich an ein historisches Spiel im November 2017, das mit einem 4:4-Unentschieden endete, obwohl der BVB zur Halbzeit bereits mit 4:0 in Führung lag. Diese Erfahrung hat ihr gezeigt, wie schnell sich die Lage im Ruhrderby wenden kann, weshalb sie heute auf absolute Konzentration und Disziplin setzt.

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Rekordkulisse und offizielle Unterstützung

Das Spiel im Stadion Rote Erde wird von einer historischen Zuschauerzahl begleitet, da durch ein spezielles Konzept erstmals 17.555 Besucher ins Stadion gelassen werden. Dies stellt eine Rekord-Kulisse für die 3. Liga dar und unterstreicht das immense Interesse am Frauenfußball in Dortmund. BVB-Vorstand Carsten Cramer hebt Popp als zentrale Persönlichkeit hervor, die mit ihrer beeindruckenden Vita und ihrer bodenständigen Art dem Verein in jeder Hinsicht nützt. Auch Sportmanager Lars Ricken beteuert die Begeisterung über die Entwicklung der Frauenabteilung und die wachsende Attraktivität der Spiele für die Fans.

Tiefe Wurzeln im Ruhrpott und persönliche Geschichte

Popps Leidenschaft für den BVB und das Derby ist keine neue Erscheinung, sondern in ihrer Biografie im Ruhrgebiet verwurzelt. Sie wuchs in Gevelsberg auf und wurde als Kind sofort BVB-Fan, obwohl ihr verstorbener Vater Anhänger des FC Schalke 04 war. Diese familiäre Zerrissenheit sorgte bereits in ihrer Jugend für Amüsement innerhalb ihrer Umgebung. Als die Vereine sich schließlich auch dem Frauenfußball öffneten, sah Popp ihre Chance gekommen, selbst Teil dieser historischen Rivalität zu werden. Sie blickt nun mit Freude auf das kommende Spiel und ist überzeugt, dass die aktuelle Motivation ihrer Mannschaft ausreicht, um die Erwartungen zu erfüllen und den Gegner in Schach zu halten.