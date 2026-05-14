Alexandra Popp kassiert in DFB-Pokalfinale mit VfL Wolfsburg 0:4-Niederlage gegen FC Bayern München

In ihrem letzten DFB-Pokalfinale kassiert Alexandra Popp mit dem VfL Wolfsburg eine 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern München. Die Bayern krönen damit ihre überragende Saison auf nationaler Ebene und zerstören den großen Popp-Traum.

Wolfsburg -Kapitänin Alexandra Popp musste in ihrem letzten Finale eine Enttäuschung hinnehmen. Sie ist und bleibt eine Legende , doch ihre legendäre Bilanz bekommt ganz zum Schluss doch noch einen kleinen Makel: Frauenfußball-Superstar Alexandra Popp kassiert in ihrem letzten DFB-Pokalfinale mit dem VfL Wolfsburg eine 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern München.

Die Bayern krönen damit ihre überragende Saison auf nationaler Ebene: In der Bundesliga stehen sie schon als Meister fest, sind vor dem letzten Spieltag noch ungeschlagen. Jetzt zerstören sie vor der Rekord-Kulisse von 46.064 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Köln auch den großen Popp-Traum





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