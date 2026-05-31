Alexandra Popp muss Regionalliga spielen: Borussia Dortmund verpasst Aufstieg in die 2. Bundesliga

Die Frauen von Borussia Dortmund verpassen den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Alexandra Popp muss ihr Engagement bei ihrem Herzensverein Borussia Dortmund in der Regionalliga starten.

Die Frauen von Borussia Dortmund verpassen den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das hat bittere Folgen für Star-Neuzugang Alexandra Popp . Die langjährige DFB-Torjägerin und -Kapitänin Alexandra Popp muss ihr Engagement bei ihrem Herzensverein Borussia Dortmund in der Regionalliga starten.

Die Schwarz-Gelben verpassten im Saisonfinale der Regionalliga West am Sonntag den Aufstieg in die 2. Liga. Man kennt den Plan von Borussia Dortmund: Sie möchten schnellstmöglich in die erste Liga. Alexandra Popp hatte zu ihren Ambitionen beim BVB gesagt, sie wolle helfen, dass man sich so schnell wie möglich in der ersten Liga wiederfindet und sich dort etabliert.

Beim Saisonfinale am Sonntag rückte Popps Traum vorerst nun in weite Ferne. Der BVB war auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters aus Köln angewiesen. Die Zweitvertretung des klaren 8:0 der Dortmunderinnen gegen Vorwärts SpoHo Köln war somit bedeutungslos. Zwei Punkte Rückstand waren es am Ende auf die Kölnerinnen.

Alexandra Popp spielt nun im Spätherbst ihrer Karriere ab der kommenden Saison erstmals seit ihrem Profidebüt 2008 in der Regionalliga. Die langjährige DFB-Torjägerin und -Kapitänin Alexandra Popp muss sich auf eine neue Herausforderung einlassen, nachdem der Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst wurde. Die Frauen von Borussia Dortmund werden nun in der Regionalliga antreten und Alexandra Popp muss sich auf eine neue Herausforderung einlassen.

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga war ein wichtiger Schritt für die Frauen von Borussia Dortmund, aber nun müssen sie sich auf die Regionalliga einstellen. Alexandra Popp hat ihre Ambitionen beim BVB ausgedrückt, sie wolle helfen, dass man sich so schnell wie möglich in der ersten Liga wiederfindet und sich dort etabliert. Beim Saisonfinale am Sonntag rückte Popps Traum vorerst nun in weite Ferne.

Der BVB war auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters aus Köln angewiesen. Die Zweitvertretung des klaren 8:0 der Dortmunderinnen gegen Vorwärts SpoHo Köln war somit bedeutungslos. Zwei Punkte Rückstand waren es am Ende auf die Kölnerinnen





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