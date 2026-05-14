Alexandra Popp weint nach dem letzten Pokalfinale

Alexandra Popp, eine der erfolgreichsten Nationalspielerinnen Deutschlands, verlässt ihr letztes Pokalfinale als Verliererin. Sie hat in den letzten 14 Jahren in Wolfsburg sieben Meistertiteln und elf Pokalsiege geholt, aber am Donnerstag scheiterte sie im Finale gegen die Bayern-Damen mit 0:4. Nach dem Spiel weint Popp heikel und lässt Tränen über ihr Gesicht laufen.

Ausgerechnet in ihrem wahrscheinlich letzten Pokal-Finale verlässt Alexandra Popp (35) den Platz zum ersten Mal in ihrer so erfolgreichen Karriere als Verlierer in. Unglaubliche 13 Mal stand die Ex-Nationalspielerin (145 Länderspiele) im Finale, 13 Mal gewann sie den Pott.

Nur eben am Donnerstag nicht. Mit dem VfL Wolfsburg verlor Popp gegen die Bayern-Damen deutlich mit 0:4. Eine Pleite, die Poppi richtig nahe geht. Nach dem Abpfiff sinkt sie erst zu Boden.

Als sie wieder aufsteht, weint sie hemmungslos. Viele Teamkolleginnen und Mannschaftsbetreuer spenden Trost. Wirklich helfen tut das anfangs nicht. Als bei Popp dann weiter dicke Tränen über das Gesicht kullern, sagt ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann (62): „Lass alles raus, Poppi“.

Als Popp auf das Podium steigt, um sich ihre Silbermedaille abzuholen, wird sie vom ganzen Stadion in Köln gefeiert. Ein kleines Lächeln huscht über ihr Gesicht. Dem Pott wirft sie noch einen Handkuss zu und geht dann Richtung Katakomben, wo sie sich noch mit dem Schiedsrichterinnengespann austauscht. Bayern schlägt Wolfsburg 4:0 und fügt Popp im letzten Pokalfinale eine Pleite zu





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