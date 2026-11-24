Alexandre aus Belgien startet mit seiner Partnerin Camille in Frankreich neu. Gemeinsam verwandeln sie einen sechs Jahre lang geschlossenen Campingplatz in ein Ferienresort.

Alexandre aus Belgien startet mit seiner Partnerin Camille in Frankreich neu. Gemeinsam verwandeln sie einen sechs Jahre lang geschlossenen Campingplatz in ein Ferienresort. Alexandre Vandendaul aus dem belgischen Ath hat gemeinsam mit seiner Partnerin Camille Denise Jeanne Prel einen Neuanfang gewagt.

Das Paar kaufte im Juni 2025 denZuvor war der Campingplatz sechs Jahre lang geschlossen – und in einem dementsprechend schlechten Zustand. Das Paar hatte aber eine Vision: „Wo andere vielleicht ein komplett sanierungsbedürftiges Anwesen gesehen hätten, erkannten wir das Potenzial eines Ortes, der ein zweites Leben verdiente“, erzählt Vandendaul gegenüber dem belgischen Nachrichtenportal „“ plant das Paar für 2027 elf zusätzliche Unterkünfte. Langfristig soll der Campingplatz 130 Stellplätze bieten und bis zu 150 Gäste aufnehmen.

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Vandendauls Ziel sei es, „Le Cabri“ zu einem echten Reiseziel zu machen, „nicht nur zu einem Campingplatz, auf dem die Leute in den Ferien ihre Zelte aufschlagen“. Die französische Region Lot-et-Garonne ist bekannt für das Château de Duras, das 2024 von Fürst Albert II. von Monaco besucht wurde. Besonders beliebt ist Lot-et-Garonne wegen den Weinbergen und historischen Schlössern. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehört das Château de Duras, das 2024 rund 55.000 Besucher zählte. Auch Fürst Albert II. von Monaco ließ sich dort bereits ablichten.