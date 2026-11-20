Alexandre Kurzawa stellt seine Laufbahn als Profifußballer offiziell ein. Der ehemalige PSG-Verteidiger blickt auf Titel in Frankreich und Indonesien zurück.

Alexandre Kurzawa beendet seine aktive Karriere als Profifußballer. Der 34-jährige ehemalige Verteidiger von Paris Saint-Germain verkündet das Ende seiner Zeit auf dem Platz. Er bezeichnet diesen Schritt als Abschluss eines leidenschaftlichen Kapitels seines Lebens.

Kurzawas Weg von AS Monaco zu PSG

Die Fußballkarriere von Alexandre Kurzawa begann in der Jugend von AS Monaco. In der Saison 2012/13 wurde er mit AS Monaco Zweitliga-Meister. Im Jahr 2015 wechselte Alexandre Kurzawa zu Paris Saint-Germain. Mit diesem Team konnte der Verteidiger viele Titel feiern. Sowohl die französische Meisterschaft als auch den französischen Pokal gewann er fünfmal. Insgesamt viermal gewann er den französischen Ligapokal. Insgesamt sechsmal gewann er den französischen Superpokal.

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Verletzungen und Stationen in England und Asien

Alexandre Kurzawa hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Unter anderem hatte er bei PSG im August 2018 einen Bandscheibenvorfall. Anfang 2023, als er bei FC Fulham spielte, erlitt er einen schweren Bänderriss. In der Saison 2022/23 war Alexandre Kurzawa beim FC Fulham ausgeliehen. Bis 2024 spielte er bei Paris Saint-Germain. Er spielte kurze Zeit für den portugiesischen Klub Boavista FC. Zuletzt war er beim indonesischen Klub PERSIB Bandung unter Vertrag.

Meistertitel in der indonesischen Super League

Bei PERSIB Bandung spielte Alexandre Kurzawa in der Super League. Dort wurde er indonesischer Meister in der Saison 2025/26. Dies markiert einen weiteren wichtigen Titel in seiner Laufbahn. Die Vereinsgeschichte von PERSIB Bandung profitierte von seiner Erfahrung auf höchstem Niveau.

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Marktwert und finanzielle Aspekte

Der höchste Marktwert von Alexandre Kurzawa lag Ende 2016 bei 23 Millionen Euro. Dieser Wert spiegelt seine Bedeutung für Paris Saint-Germain wider. Trotz des Rückgangs seiner Marktanteile blieb er ein gesuchter Akteur in Europa und Asien.

Zitat und Ausblick auf die Zukunft

Alexandre Kurzawa sagt: 'Nach so vielen Jahren voller Leidenschaft, Opfer, Träume und Emotionen ist für mich nun die Zeit gekommen, ein wunderschönes Kapitel meines Lebens zu schließen.' Er fährt fort: 'Meine Karriere als Spieler geht zu Ende, aber der Fußball wird für immer untrennbar mit dem Menschen verbunden sein, der ich geworden bin.' Für ihn ist dies nicht das Ende der Geschichte. Es ist erst der Anfang eines neuen Kapitels. Dieses bringt neue Projekte, neue Herausforderungen und großartige Ziele mit sich.