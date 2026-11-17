Die Obstinitiative Alexandrowka e.V. erntete in ihrer ersten Saison 3,8 Tonnen Früchte. Das Obst geht an die Potsdamer Tafel und Kitas.

Die Potsdamer Obstinitiative Alexandrowka e. V. blickt auf eine erfolgreiche erste Erntesaison zurück. Insgesamt sammelten die Ehrenamtlichen 3,8 Tonnen Obst für wohltätige Zwecke. Der gemeinnützige Verein gründete sich im Frühjahr 2026. Der Vereinsvorsitzende Gerd Michelsen bezeichnete die Saison als großen Erfolg.

Erfolgreiche Ernte in der Russischen Kolonie

Die Initiative erntet auf dem städtischen Gelände in der Russischen Kolonie Alexandrowka. Die Stadt Potsdam stellte eine Sondernutzungsvereinbarung für das Gelände aus. Insgesamt dauerte die Erntezeit 28 Tage lang. 60 Freiwillige halfen bei der Obstsammlung.

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Besonders ertragreich fiel die Kirschernte aus. Rund eine Tonne Kirschen gelangten in die Kisten. Neben Kirschen sammelten die Helfer auch Äpfel, Birnen und Quitten. Ausgerüstet mit Leitern, Obstpflückern und Eimern füllten sie die Kisten mit frischem Obst.

Soziale Einrichtungen und soziale Kontakte

Das geerntete Obst geht an soziale Einrichtungen in Potsdam. Die Potsdamer Tafel zählt zu den größten Abnehmern. Sie verteilt die Früchte an bedürftige Menschen. Kindertagesstätten wie die Awo-Kita "Inselmäuse" erhalten ebenfalls Spenden.

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Neben dem guten Zweck steht das Miteinander im Mittelpunkt. Der stellvertretende Vorsitzende Michael Biontino erklärte, dass soziale Kontakte zwischen Menschen ermöglicht werden sollen. Viele Erntetage klangen bei Kaffee und Kuchen aus.

Ausblick und pädagogischer Nutzen

Für das kommende Jahr plant die Initiative mehr Kindertagesstätten zu versorgen. Das Obst soll unbehandelt an die Empfänger gehen. Kitas wie die "Inselmäuse" verarbeiten die Früchte pädagogisch. Der Kita-Koch Thomas Bülow spricht mit Kindern über gesunde Ernährung.