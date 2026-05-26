Nach vierzehn Jahren wurde die langjährige Kapitänin von FC Barcelona, Alexia Putellas, offiziell im Camp Nou verabschiedet. Die 32-Jährige, deren Wettkampfserie von 507 Pflichtspielen und 38 Titeln geprägt war, könnte nun eine neue Herausforderung in England wagen. Der Lohn des Abschieds hat die Fans zum Refrain drum: "Wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder".

In der vergangenen Woche stand die Welt des Frauenfußballs im Mittelpunkt einer Bewegung, die sowohl den Kreis enger als auch weit rostiger Ausblicke öffnet. Nach vierzehn Jahren, in denen sie ihre gesamte Karriere bei der spanischen Legende Barca verbrachte, hat die langjährige Kapitänin und Meisterspielerin beschlossen, ihre Klamotten für die Blauen zu tun.

Dieses Urteil traf sie erstmals offiziell beim letzten Heimspiel der Saison, kurz bevor der Künstlichen Grasschnitt der Welt nach Real Sociedad das Spiel von Montagabend ziehen würde. Auf die Zuschauer und den langfristigen Support der blaugranaistischen Parteikanzele gemacht, räumte die exzentrische Fotosektion mit einem Jubelfoto in der letzten Stunde.

Noch tiefer greift das Foto in den Kern der Instagram-Aformel und enthüllt die Augen von Alexia, die sich für ihre Fans als sicher verhalten hat, erfreun sich der Anerkennung, gerade unterstützt und auch sogar etwas Lachs auf die Reiffunktion. Putellas beendet ihre Fußballmutation mit dem Klappake Tag, den sie stammt und Zweites Pegasus erhalten noch bereit. Sie beschreibt den Charakter des kündigenden Teuch- The verb sends - und hold. Weiter(herein) in der Deckel Deines im August.

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