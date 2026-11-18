Der Nürnberger Innenverteidiger Alexios Kalogeropoulos führt Griechenland durch Elfmeterschießen zur EM-Qualifikation 2027 und kehrt motiviert zurück.

Der 22-jährige griechische Innenverteidiger Alexios Kalogeropoulos hat mit der U21-Nationalmannschaft seines Heimatlandes die Teilnahme an der Europameisterschaft 2027 sichergestellt. Die Qualifikation für die Endturniere in Albanien und Serbien markiert den bis heute größten Erfolg in seiner noch jungen Profikarriere. Nach einem dramatischen Duell in den Play-offs gegen Island kehrt der Abwehrspieler nun mit erheblichem Rückenwind nach Franken zurück.

Dramatisches Play-off gegen Island entscheidet Elfmeter

Die Entscheidung über den EM-Tickets war in einem hart umkämpften Hin- und Rückspiel gegen die isländische Auswahl gefallen, wobei beide Begegnungen mit einem 1:1-Unentschieden endeten. Da keine Tore im Auswärtstorverfahren zählten, musste am Ende das Elfmeterschießen die Weichen stellen. In diesem Nervenkitzel traf Griechenland mit 5:4 alle ElfMeter, während Island einen vergab. Alexios Kalogeropoulos übernahm dabei die Verantwortung als Kapitän und führte sein Team durch die entscheidenden Momente.

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Erste erfolgreiche EM-Qualifikation seit 2002

Der Triumph Griechenlands ist historisch bedeutsam, da es sich um die erste erfolgreiche Qualifikation für eine EM-Endrunde seit dem Jahr 2002 handelt. Diese langjährige Durststrecke hat sich nun beendet, was für die gesamte griechische Fußballnation ein festliches Ereignis darstellt. Kalogeropoulos ist nicht nur als Spieler Teil dieses Meilensteins, sondern trägt durch seine Führung als Kapitän auch eine besondere symbolische Bedeutung für die junge Mannschaft. Die emotionalen Wellen, die diese Errungenschaft auslöst, begleiten den Spieler nun bei seiner Rückkehr zu seinem Verein.

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Stammplatz und starke Statistiken in Nürnberg

In der ersten Mannschaft des 1. FC Nürnberg läuft es für den Neuzugang aus Piräus bisher absolut rund. Unter der Anleitung von Trainer Miroslav Klose (48) hat sich Alexios Kalogeropoulos sofort einen festen Stammplatz in der Abwehr gesichert. Seine individuelle Leistung in der laufenden Saison wird als stark bewertet, was sich auch in beeindruckenden Zahlen niederschlägt. Der Verteidiger gewinnt über 65 Prozent seiner direkten Zweikämpfe, was seine physische Präsenz und sein Timing im Duell unterstreicht.

Kopfballquote und Motivation vor dem Bundesliga-Heimspiel

Noch bemerkenswerter ist die Quote von Kalogeropoulos bei Kopfballduellen, die bei 70 Prozent liegt. Diese spezifische Stärke ist für eine moderne Innenverteidigung von unschätzbarem Wert, da sie die Sicherheit im zentralen Verteidigungsbereich erhöht. Angesichts dieser hervorragenden Form und des nationalen Erfolges wird der 22-Jährige mit einer erhöhten Motivation ins Heimspiel am Samstag um 13 Uhr gegen die Eintracht Braunschweig starten. Die Kombination aus persönlicher Bestform und dem Stolz auf die nationale Qualifikation dient als ideale Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel.