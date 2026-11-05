Alexis Mac Allister bekräftigt seinen Wunsch, bei Liverpool FC zu bleiben, trotz laufender Verhandlungen mit Real Madrid und unklarer Vertragsverlängerung bis 2028.

Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister hat seine Zukunft bei Liverpool FC klar definiert, obwohl Gerüchte einen Wechsel zum spanischen Traditionsverein Real Madrid andauern. Trotz der offenen Verhandlungslage und der Tatsache, dass sein aktueller Vertrag bis 2028 läuft, betont der 27-jährige Mittelfeldstar wiederholt, dass sein persönlicher Wunsch darin besteht, dem Verein die Treue zu halten. Diese Positionierung steht im Widerspruch zu Berichten, die einen nahenden Transfer in die spanische Hauptstadt favorisieren.

Mac Allister bekräftigt Loyalität zu Liverpool FC

Alexis Mac Allister hat in einem aktuellen Interview deutlich gemacht, dass er den Schritt in die Premier League nicht bedauert und seine Karriere am Anfield Road fortsetzen möchte. Er erklärte, dass er nach wie vor Zeit bei diesem Klub habe, was sein größter Wunsch sei. Diese Aussage ist entscheidend, da sie die Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied dämpft. Der 27-Jährige ist sich bewusst, dass die Situation für Außenstehende nicht immer transparent erscheint, doch seine emotionale Bindung an den Verein bleibt bestehen, trotz der vorübergehenden Unsicherheit in den vergangenen Monaten.

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Unklare Vertragslage und vergangene Enttäuschung

Die aktuelle Unsicherheit hat ihren Ursprung in der Vergangenheit, als Mac Allister im Vorfeld der letzten Saison mitgeteilt wurde, dass der Klub zunächst keine Absicht zur Vertragsverlängerung habe. Der Weltmeister von 2022 beschrieb diese Phase als schmerzhafte Erfahrung, die jedoch seinen Willen, für Liverpool aufzulaufen, nicht gebrochen hat. Da sein Vertrag noch anderthalb Jahre läuft, besteht laut eigenen Angaben die Möglichkeit, dass alles passieren kann, bevor er ablösefrei wird. Diese rechtliche Situation gibt anderen Top-Klubs, insbesondere Real Madrid, Hoffnung auf eine Verpflichtung, wenn die Liverpool FSG nicht rechtzeitig reagiert.

Real Madrid sucht Verstärkung im Mittelfeld

Englische Medien berichten regelmäßig, dass Real Madrid Alexis Mac Allister im Visier hat, um das eigene Mittelfeld zu stärken. Die spanische Großmacht könnte von der offenen Situation profitieren, wenn Liverpool keine neuen Vertragsdetails aushandelt. Allerdings deutet die Entwicklung in den letzten Wochen darauf hin, dass Real Madrid möglicherweise schlechte Karten hat. Die Liverpool FSG scheint unter den neuen Investoren und der geänderten Führungsstruktur nun doch einen neuen Vertrag für den Argentinier in Erwägung zu ziehen. Eine Verlängerung könnte damit spätestens im kommenden Jahr zur offiziellen Tagesordnung gehören.

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Neue Führungsetage und veränderte Realität

Ein wesentlicher Faktor für die mögliche Wende in der Vertragsfrage sind die strukturellen Veränderungen im Verein. Alexis Mac Allister verwies darauf, dass sich die Realität am Anfield Road erheblich gewandelt hat. Der Trainerwechsel, der Wechsel des Sportdirektors und der Zustrom neuer Investoren haben die Dynamik im Verein verändert. Diese neuen Gegebenheiten geben ihm die Hoffnung, dass Liverpool die Leistungen des 27-Jährigen nun höher bewertet als noch vor einigen Monaten. Er betonte, dass er sich glücklich fühle und von den neuen Machern positiv wahrgenommen werde.

Ausblick auf die Zukunft bei den Red Devils

Trotz der laufenden Spekulationen bleibt Alexis Mac Allister optimistisch und fokussiert auf das bevorstehende Spieljahr. Er erwartet, dass die Zukunft zeigen wird, wie die Verhandlungen zwischen dem Spieler, der Familie FSG und dem neuen Management ausgehen. Solange kein formeller Wechsel vollzogen ist, betrachtet er sich weiterhin als festes Mitglied des Kaders. Die Kombination aus seinem Vertrag bis 2028, seinem eigenen Wunsch zu bleiben und der neuen strategischen Ausrichtung Liverpool FC könnte dazu führen, dass der Weltmeister die nächsten Jahre am Merseyside verbringt.