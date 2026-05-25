Der frühere Krisen-Premier Alexis Tsipras kehrt zurück und plant offenbar sein großes Comeback. Schon an diesem Dienstag will er seine neue Partei in Athen vorstellen. Die Chancen für Tsipras stehen offenbar besser als viele denken.

Alexis Tsipras kehrt zurück - Griechenland steht vor einem politischen Erdbeben. Der frühere Krisen-Premier plant offenbar sein großes Comeback . Schon an diesem Dienstag um 19 Uhr will der frühere Syriza -Chef in Athen seine neue Partei vorstellen.

Der Mann, der Griechenland einst durch die Euro-Katastrophe führte, greift wieder nach der Macht. Der Euro wackelte gewaltig, als Tsipras während seiner Amtszeit harte Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) führte. Während seiner Amtszeit führte er die einfache Verhältniswahl ein und schaffte den automatischen 50-Sitze-Bonus für die stärkste Partei ab - ein Schritt, der das politische System bis heute verändert hat.

Bei den Parlamentswahlen im Mai 2023 sackte seine Partei, die Syriza, allerdings um mehr als 11,5 Prozentpunkte auf nur noch 20 Prozent ab. Nur wenige Wochen später folgte der nächste Schock: Bei der zweiten Wahl im Juni 2023 stürzte die Partei weiter ab. Auf 17,8 Prozent! Danach zog die Reißleine und kündigte seinen Rückzug als Parteichef an.

Ganz verschwinden wollte er aber nie - er erklärte damals, als Politiker dabei zu bleiben. Kurz darauf zerlegte sich Syriza beinahe selbst. Im November 2023 verließen 45 prominente Mitglieder die Partei, darunter Ex-Finanzminister Euklid Tsakalotos (65). Grund: der populistische, sogar rechtslastige Führungsstil des neuen Parteichefs Stefanos Kasselakis (38).

Die Zeiten haben sich geändert. Die Chancen für Alexis Tsipras stehen offenbar besser als viele denken. 2019 wurde er noch als Gesicht der Krise abgewählt. Heute ist die Stimmung im Land eine andere. Zwar haben sich Wirtschaft und Staatshaushalt stabilisiert - doch viele Griechen spüren davon kaum etwas.

Im Schnitt verdienen die Menschen gerade einmal rund 1500 Euro im Monat. Damit gehört Griechenland mit Bulgarien zu den Schlusslichtern der EU. Der aktuelle Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (58) von der konservativen Nea Dimokratia regiert seit 2019 nahezu ohne ernsthafte Konkurrenz. Doch genau das könnte sich nun ändern.

Kritiker werfen dem als arrogant geltenden Mitsotakis Machtmissbrauch vor. Der Geheimdienst hörte Telefone von Oppositionellen ab. Nach dem schweren Zugunglück von Tempi mit 57 Toten im Februar 2023 beschuldigten viele die Regierung, die Ursachen vertuscht zu haben. Das Unglück löste die größte Protestbewegung seit Jahren aus.

Sogar die Mutter eines Opfers will jetzt in die Politik - und ebenfalls bald eine eigene Partei gründen. Tsipras könnte also genau zur richtigen Zeit zurückkommen. Der Mann, der einst Europa in Atem hielt, will Griechenland offenbar noch einmal aufmischen





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