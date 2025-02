Alfons Schuhbeck erneut vor Gericht: Subventionsbetrug im Fokus

Der Star-Koch Alfons Schuhbeck muss sich vom 24. Juni an wegen Subventionsbetrug und weiteren Vorwürfen vor Gericht verantworten. Das Landgericht München I hat einen neuen Prozess gegen den 75-Jährigen angekündigt, der bereits wegen Steuerhinterziehung in Haft sitzt.

Alfons Schuhbeck, der renommierte Koch und Unternehmer, steht vom 24. Juni an erneut vor Gericht. Das Landgericht München I hat einen neuen Prozess gegen den Star-Koch angekündigt, der sich unter anderem mit Vorwürfen des Subventionsbetrugs auseinandersetzen soll. Die Anklage, die die Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr erhob, wurde zum größten Teil zur Hauptverhandlung zugelassen.

Der Star-Koch wird in neun Fällen der Insolvenzverschleppung, vier Fällen des Betrugs, fünf Fällen des versuchten Betrugs und 19 Fällen des Subventionsbetrugs angeklagt. Der Vorwurf, Schuhbeck habe in hunderten von Fällen Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt - „im Hinblick auf eine zu erwartende Verurteilung in den anderen Tatkomplexen“, wie das Gericht mitteilte. Schuhbeck strebt eine Verteidigung der Anschuldigungen an. Bislang hat er sich öffentlich nicht zur Sache geäußert. „Herr Schuhbeck wird sich gegen die Anklagevorwürfe verteidigen. Zur Sache hat er sich bislang nicht geäußert“, hatten seine Anwälte Norbert Scharf und Joachim Eckert zur Anklageerhebung im Oktober mitgeteilt. „Voreilige Festlegungen oder Profilierungen verbieten sich angesichts von Stand und Umfang des Verfahrens.“ Laut Staatsanwaltschaft soll Schuhbeck unter anderem zu Unrecht Corona-Soforthilfen und Überbrückungshilfen beantragt haben. Die Behörde wirft Schuhbeck vor, Coronahilfen und andere Subventionen in Höhe von 460.000 Euro erschlichen zu haben. Der 75-Jährige befindet sich derzeit bereits in Haft. 2023 hatte er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angetreten. Vier Verhandlungstage wurden angesetzt, das Urteil könnte damit am 14. Juli fallen.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ALFONS SCHUBECK GERICHT STAR-KOCH SUBVENTIONSBETRUG KORONAHILFEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ex-Anwalt wegen Beihilfe zum Subventionsbetrug erneut vor GerichtEin ehemaliger Anwalt aus Schwabach steht erneut vor Gericht, da er in 17 neuen Fällen Corona-Überbrückungshilfen in Höhe von 2,5 Millionen Euro zu Unrecht beantragt haben soll. Rund 1,64 Millionen Euro wurden von den zuständigen Stellen ausbezahlt. Der Angeklagte sitzt bereits wegen Subventionsbetrugs in Haft. Der Prozess könnte aufgrund der Einlassung des Hauptangeklagten abgekürzt werden.

Weiterlesen »

Handwerker müssen 3500 Euro an insolventen Alfons Schuhbeck zurückzahlenHandwerker Siegfried Schaller und sein Sohn Jürgen aus Willprechtszell müssen aufgrund der Insolvenz von Alfons Schuhbeck 3500 Euro zurückzahlen. Im Mai 2020 verlegten sie einen Parkettboden in einem Restaurant von Schuhbeck, die Rechnung wurde im August 2020 von der Schuhbeck's Gewürze GmbH bezahlt. Der Insolvenzverwalter fordert das Geld im Rahmen einer Insolvenzanfechtung zurück, da die Schuhbeck's Am Platzl GmbH zum Zeitpunkt der Zahlung bereits zahlungsunfähig war.

Weiterlesen »

Starkoch Alfons Schuhbeck muss sich neuem Strafprozess stellenBetrug, Insolvenzverschleppung, Subventionsbetrug: Der Münchener Starkoch Alfons Schuhbeck sieht sich mit weiteren Vorwürfen konfrontiert. In Kürze starte...

Weiterlesen »

Noch längere Haftstrafe? Alfons Schuhbeck wartet im KnastAlfons Schuhbeck sitzt bereits seit 2023 in Haft – nun wartet der Koch auf eine Gerichtsentscheidung, die sein Strafmaß beeinflussen könnte.

Weiterlesen »

Wegen Rassismusvorwürfen vor Gericht: Fußballstar Kerr sieht sich wegen Hautfarbe ungerecht behandeltMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Wegen Rassismusvorwürfen vor Gericht: Fußballstar Kerr sieht sich wegen Hautfarbe ungerecht behandeltMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »