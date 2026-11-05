Alfons Schuhbeck Hafturlaub bis 2027 aus gesundheitlichen Gründen verlängert

Staatsanwaltschaft München verlängert die Unterbrechung der Haftstrafe für Alfons Schuhbeck bis mindestens Mai 2027 aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands und der Nicht-Haftfähigkeit.

Die bayerische Justizverwaltung hat die Aussetzung der Haftstrafe für den berühmten Fernsehkoch Alfons Schuhbeck vorerst bis zum 5. Mai 2027 beschlossen. Die Staatsanwaltschaft München I gab am Donnerstag bekannt, dass der 77-Jährige die verbleibende Freiheitsstrafe nicht im Gefängnis verbüßen muss. Diese Entscheidung basiert ausschließlich auf einem neuen medizinischen Gutachten, das den schlechten Gesundheitszustand des Angeklagten dokumentiert.

Medizinische Begründung für Aussetzung

Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Sachverständiger hat in seinem aktuellen Bericht festgestellt, dass Alfons Schuhbeck zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin nicht haftfähig ist. Dieser Befund führt dazu, dass die Unterbrechung seiner Strafe verlängert wird. Die Maßnahme erfolgt in jederzeit widerruflicher Weise, was bedeutet, dass die Vollstreckung jederzeit wieder aufgenommen werden kann, sobald sich der Zustand des Kochs verbessert. Bis zu diesem Termin steht fest, dass Schuhbeck nicht hinter Gittern sitzt.

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Vergleich mit früheren Entscheidungen

Die aktuelle Verlängerung ist die dritte in dieser Reihe. Die Haft des TV-Stars war bereits seit Ende Februar 2025 aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen worden. Im vergangenen April war die Unterbrechung erstmals bis mindestens zum 4. September 2026 verlängert worden. Auch damals hatte ein Gutachter den Münchner Koch als nicht haftfähig erklärt. Die Justiz prüft nun erneut, ob die Vollstreckung fortgesetzt werden kann, wobei der Fokus auf dem aktuellen Datum um den 5. Mai liegt.

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Hintergrund des Strafverfahrens

Alfons Schuhbeck hatte seine Krebserkrankung im Juli 2025 während des Prozesses vor dem Landgericht München I öffentlich gemacht. Vor diesem Gericht wurde gegen ihn eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verhängt. Der aktuelle Beschluss verschiebt eine mögliche Rückkehr ins Gefängnis erneut um Monate. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Entscheidung keine Straferlassung bedeutet. Die Haft ist lediglich unterbrochen, und das Urteil bleibt vollstreckbar.

Zukünftige Entwicklungen und Widerruf

Die Staatsanwaltschaft hat klargestellt, dass sie die Entscheidung jederzeit widerrufen kann. Sollte sich der Gesundheitszustand von Alfons Schuhbeck ändern, ist eine sofortige Aufnahme der Haftstrafe möglich. Bis zum 5. Mai 2027 wird die Vollstreckung jedoch ruhen. Die Behörde wird die Lage bis zu diesem Datum sorgfältig überwachen und neu bewerten, um sicherzustellen, dass die Rechtsprechung korrekt vollzogen wird, während gleichzeitig die humanitären Aspekte des Krankheitsfalls berücksichtigt werden.