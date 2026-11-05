Alfred Fidjestøl: Kontroverse um Buchpassage zu Königin Mette-Marit

Norwegischer Autor Alfred Fidjestøl löst Skandal aus, indem er detaillierte Spekulationen über die Lungentransplantation von Kronprinzessin Mette-Marit in seinem Buch offenlegt. Die Angaben verletzen strenges Datenschutzgesetz.

Der norwegische Autor Alfred Fidjestøl hat mit seinem neuen Buch einen schweren Fehler begangen, der zu großer Aufregung führt. In seinem Werk " Eventyrnettene" teilt er angebliche, vertrauliche Details zur Lungentransplantation der norwegischen Königin Mette-Marit mit. Diese Informationen sind jedoch streng geheim und durch Gesetz geschützt, was zu einer öffentlichen Debatte führt.

Verbotene Details in neuem Buch veröffentlicht

Das Buch "Eventyrnettene" von Alfred Fidjestøl ist ein Werk über die Fußball-Weltmeisterschaft. Der Autor verknüpft dramatische Ereignisse aus dem norwegischen Königshaus mit dem Spiel der norwegischen Nationalmannschaft gegen den Irak. Dieses Spiel fand am 16. Juni 2006 in den USA statt. Durch die Zeitverschiebung war es in Norwegen bereits Abend, als die Partie begann.

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In einer Passage im Buch beschreibt Fidjestøl die Situation im Königshaus. Er schreibt, dass der 89-jährige König Harald V. einige aufregende Tage hinter sich hatte. Er bezieht sich auf den Montag vor dem Spiel gegen den Irak. Dann erwähnt er die Operation der Kronprinzessin.

Der umstrittene Satz behauptet, dass Mette-Marit während des Spiels zwei neue Lungenflügel erhielt. Der Spender sei bei einem Unfall in Skandinavien ums Leben gekommen. Solche Details hätten nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen.

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Rechtliche und ethische Grenzen der Berichterstattung

Norwegisches Gesetz schützt die Anonymität zwischen Organspender und Empfänger. Angaben, die Rückschlüsse auf eine Verbindung ermöglichen könnten, sind tabu. Auch wenn die Operation tatsächlich während dieser Fußballpartie stattfand, ist das nicht bekannt.

Am 17. Juni 2006 gab der norwegische Hof bekannt, dass Mette-Marit eine Lungentransplantation erhalten habe. Der Palast nannte einen genauen Operationstag nicht. Die Operation sei bis dahin erfolgreich verlaufen. Die genauen Umstände des Transplantats bleiben geheim.

Fidjestöls Buch enthüllt vermeintlich sensible Informationen. Dies verstößt gegen die Privatsphäre der Königlichen Familie. Die Veröffentlichung solcher Details ist ethisch problematisch. Sie untergräbt das Vertrauen in die medizinische Versorgung.

Arzt reagiert entsetzt auf Spekulationen

Are Holm ist der behandelnde Lungenarzt von Mette-Marit. Er reagiert deutlich auf die Behauptungen im Buch. Holm ist ein norwegischer Lungenfacharzt und Professor für Medizin. Er leitet seit 2021 die Lungenabteilung am Rikshospitalet. Seine Expertise ist auf schwere Lungenerkrankungen spezialisiert.

Holm stellt klar, dass der Autor keine Kenntnis vom genauen Zeitpunkt des Eingriffs hat. "Das weiß er natürlich nicht", sagt der Arzt. Er kritisiert zwei Punkte: die vermeintlich genaue zeitliche Einordnung und die Behauptung über den tödlichen Unfall des Spenders. Diese Angaben sind falsch und verletzen die Privatsphäre.

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Die Reaktion von Are Holm ist empört. Als Experte für Lungentransplantationen weiß er, wie sensibel diese Themen sind. Die öffentlichen Spekulationen sind unangemessen. Sie gefährden das Vertrauen in das Gesundheitssystem.

Autor rückt von Aussagen zurück und entfernt Passagen

Nach der öffentlichen Kritik rudert Alfred Fidjestøl zurück. Der Autor räumt ein, seine Formulierung sei falsch. Er habe lediglich schreiben wollen, dass Mette-Marit zu diesem Zeitpunkt kürzlich operiert worden war. Wann der Eingriff wirklich stattfand, wisse er nicht. Auch wie der Spender starb, sei unbekannt.

Der umstrittene Satz soll aus dem Hörbuch entfernt werden. Auch das E-Book und künftige Auflagen werden angepasst. Die Passagen werden komplett gestrichen. Dies ist eine Reaktion auf die Kritik.

Die Geschichte zeigt die Bedeutung von Datenschutz. Auch im Kontext von Fußball und Königshaus gelten strenge Regeln. Fidjestöl will diese Regeln respektieren. Die Entfernung der Passagen ist ein Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens.

Die Debatte um "Eventyrnettene" wird weiterhin diskutiert. Die Öffentlichkeit fordert mehr Respekt vor der Privatsphäre. Besonders bei sensiblen Themen wie Gesundheit ist Vorsicht geboten. Fidjestöl hat aus diesem Fehler gelernt.