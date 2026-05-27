Alfred Gislason verlängert Vertrag bis 2028

Nationaltrainer Alfred Gislason hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim DHB bis 2028 verlängert. Handball-Ikone Stefan Kretzschmar bewertet die Vertragsverlängerung als taktisch die cleverste Lösung von allen. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld spricht über Gislasons Amtszeit und die Beliebtheit des Isländers.

Nationaltrainer Alfred Gislason (66) hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim DHB bis 2028 verlängert. Damit wird der Isländer nicht nur bei der Heim-WM kommendes Jahr, sondern auch bei den Olympischen Spielen 2028 an der Seitenlinie stehen.

Handball-Ikone Stefan Kretzschmar (53) reagiert nun im Dyn-Podcast "Kretzsche & Schmiso" auf die Verlängerung!

"Es ist taktisch die cleverste Lösung von allen! " So bewertet Stefan "Kretzsche" Kretzschmar die Vertragsverlängerung von Bundestrainer Alfred Gislason in der neuen Folge des Handball-Podcasts "Kretzsche & Schmiso". Nachgeführt, die Entscheidung fiel jedoch auf Gislason. Kretzsche kann das nachvollziehen – auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2027 im eigenen Land: "Jetzt hast du Ruhe.

Wenn die Heim-WM erfolgreich ist, machst du eh mit Alfred weiter. Wenn nicht, gibt es eine Abfindung.

", Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld (36) über Gislasons Amtszeit: "Alter Schwede! Über acht Jahre wären es dann bei Vertragsende, seitdem Alfred im Februar 2020 angefangen hat.

", Kretzsche freut sich vor allem über das Ende der Trainerdiskussion – vorerst! "Jetzt gibt es keine Fragen mehr, die Nummer ist vom Tisch – Ruhe, fertig aus. Dann wird man sehen, was bei der Heim-WM passiert.

", Neben den sportlichen Erfolgen spricht vor allem Gislasons Beliebtheit für den Isländer, so der 218-fache Nationalspieler: "Dieser Mann hat zwei Silbermedaillen mit Deutschland geholt. In dieser Dekade mit Dänemark ist es meiner Meinung nach das Maximum. Was Sympathie-Werte angeht, liegt Alfred Gislason weit vorne und im deutschen Handball direkt hinter Heiner Brand.

", Brand war von 1997 bis 2011 Bundestrainer und gewann 2007 unter anderem die WM in Deutschland





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