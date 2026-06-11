Alfred Hitchcock's 'The Birds' to be adapted as a series, with deviations from the original

The iconic horror film 'The Birds' by Alfred Hitchcock is being adapted as a series, with deviations from the original story. The series will be set in Alaska and focus on a murder case.

Die Vögel zählt zu den bekanntesten Alfred-Hitchcock-Produktionen. Der US-Horrorfilm wurde im Jahr 1963 veröffentlicht und löst heute noch Angst und Schrecken aus. Aus dem gruseligen Stoff wird jetzt eine Serie.

Der Regisseur führte hier Regie und war auch für die Produktion verantwortlich. Im idyllischen Ort Bodega Bay lösen in dem Film Vögel absolute Schockmomente mit einem dramatischen Ausgang aus. Sie stürzen sich auf die Menschen, welche um ihr Leben kämpfen. Alleine Melanie Daniels bekommt eine Neuinterpretation des Horror-Klassikers.

Hinter der Produktion steckt neben Universal International Studios auch Heyday Television. Die Serie spielt in Alaska und konzentriert sich zunächst auf einen Mordfall. Die Horror-Geschichte der Serie soll vor allem eine zeitgemäße Neuinterpretation sein, bei der sich neben der Zeit auch der Ort und die Darstellung der Hauptfigur ändert. Neben Die Vögel ist Psycho der wohl bekannteste Thriller von Alfred Hitchcock.

Spannende Fakten zum Klassiker findet ihr im Video. Sue Gibbs, Leiterin der Entwicklungsabteilung bei Heyday Television, betont, dass die Serie eine Adaption von Hitchcocks Film wäre. Im Kern geht es darum, was passiert, wenn sich die Natur gegen einen wendet. Angesichts des Klimawandels ist das natürlich hochaktuell





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Alfred Hitchcock The Birds Series Horror Film Deviancies From The Original Alaska Murder Case

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