Alfred Hitchcocks Horror-Meilenstein

Die Miniserie soll mit einer einzigen Staffel abgeschlossen werden. Ein Starttermin steht bislang nicht fest, da sich die Produktion noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Mehr als sechs Jahrzehnte nach seinem Kinostart bekommt Alfred Hitchcock s Horror-Meilenstein eine völlig neue Auflage. Der berühmte Film aus dem Jahr 1963 soll als Miniserie neu erzählt werden.

Damit wird eines der bekanntesten Werke des legendären Regisseurs erneut zum Leben erweckt. Hitchcock prägte mit Filmen wie und Generationen von Kinofans. Seine Arbeiten gelten bis heute als Vorlage für zahlreiche Thriller- und Horrorproduktionen. Nun berichtet das US-Branchenmagazin , dass eine Miniserie geplant ist.

Das Projekt soll also mit einer einzigen Staffel abgeschlossen werden. Ein Starttermin steht bislang nicht fest, da sich die Produktion noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Fest steht dagegen bereits die Besetzung der Hauptrolle. Sarah Snook, die durch die Erfolgsserie weltweit bekannt wurde, übernimmt die zentrale Figur der Geschichte.

Das Drehbuch stammt von Tom Spezialy, der unter anderem an beteiligt war. Anders als die literarische Vorlage von aus dem Jahr 1952 und auch deutlich entfernt von Hitchcocks Verfilmung wird die Handlung diesmal nicht in England oder Kalifornien spielen. Stattdessen verlegen die Macher die Ereignisse in eine abgelegene Gemeinde im US-Bundesstaat Alaska. Im Mittelpunkt steht Richterin Myra Massey.

Sie kehrt in ihren Heimatort zurück, um die Ermittlungen in einem Mordfall zu begleiten. Was zunächst wie ein gewöhnliches Verbrechen aussieht, entwickelt sich schnell zu einer düsteren Bedrohung. Das Opfer ist ein Freund aus ihrer Kindheit. Der Mann wurde von mehreren Kugeln getroffen.

Während Massey versucht, die Hintergründe der Tat aufzuklären, eskaliert die Lage plötzlich auf unheimliche Weise: Aggressive Vogelschwärme greifen Menschen an und machen die Ermittlungen zu einem Kampf ums Überleben





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