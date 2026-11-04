Alfred Schreuder neuer Trainer bei Kasimpasa in der Turkischen Super Lig

Alfred Schreuder wird neuer Cheftrainer von Kasimpasa. Der Dutch Coach unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende und folgt auf Emre Belozoglu bei dem Istanbul Klub in der Super Lig.

Der ehemalige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Alfred Schreuder, hat eine neue Verpflichtung als Cheftrainer des türkischen Erstligisten Kasimpasa Istanbul unterzeichnet. Der 54-jährige Niederländer übernahm das Amt nach offiziellen Bestätigungen des Vereins am Mittwochabend und ist für die restliche Spielzeit verpflichtet worden.

Karriere-Rückkehr und Vertragssituation

Die sportliche Leitung des Klubs teilte mit einer Pressemitteilung über die offiziellen Kanäle mit, dass Alfred Schreuder bis zum Ende der laufenden Saison als Cheftrainer fungieren wird. Dies markiert einen Wendepunkt in der laufenden Taktik des Vereins, nachdem lange Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der Mannschaft geherrscht hatte. Die Verpflichtung des erfahrenen Niederländers soll Stabilität in die Trainingsarbeit bringen und die Spieler auf die verbleibenden Pflichtspiele vorbereiten.

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Folgen auf den Vorganger Emre Belozoglu

Alfred Schreuder tritt die Nachfolge von Emre Belozoglu an, der das Traineramt kurz vor der aktuellen Phase verlassen hat. Der ehemalige türkische Nationalspieler und Klublegende wurde neuer Trainer bei Fenerbahçe Istanbul, einem direkten Rivalen in der Liga. Diese personelle Entscheidung von Fenerbahçe führte dazu, dass der Posten bei Kasimpasa vakant wurde und sich der Verein sofort nach einer hochkarätigen Alternative umschauen musste, um den Anschluss an die vorderen Tabellenränge zu wahren.

Spielprufung im Tabellenzentrum der Liga

Die Mannschaft von Kasimpasa befindet sich aktuell auf dem fünften Platz der Tabelle der türkischen Süper Lig. Diese Position bietet dem neuen Trainerteam eine gute Ausgangsbasis für die kommenden Aufgaben, da die Qualifikation für internationale Wettbewerbe wie die UEFA Europa League oder die Conference League noch im Raum steht. Alfred Schreuder steht nun vor der Herausforderung, die Mannschaft zu konsolidieren und die Leistungsdaten in den entscheidenden Restspielen der Saison zu stabilisieren.

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Schnelles Debut vor dem Spiel in Gaziantep

Der neue Coach muss wahrscheinlich nicht lange auf seine erste Partie als Verantwortlicher auf der Bank warten. Das erste Amtsgeschäft und das Debüt stehen bereits am Freitag an. In diesem Spiel tritt Kasimpasa als Auswärtsteam bei Gaziantep an. Der Anpfiff zu dieser wichtigen Konfrontation ist für 18 Uhr Ortszeit geplant. Für Schreuder bedeutet dies eine kurze Vorbereitungszeit, um die Taktik auf den Gegner abzustimmen und die Spieler auf die spezifischen Anforderungen des Auswärtsspiels vorzubereiten.

Hintergrund der internationalen Erfahrung

Die Karriere von Alfred Schreuder ist geprägt von Stationen in verschiedenen europäischen und nahostischen Topvereinen. Nach seinem kurzen Engagement bei der DFB-Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft in den USA, die im vergangenen Sommer stattfand, war er vorher bei Club Brügge tätig, mit dem er im Jahr 2022 die belgische Meisterschaft gewann. Seine Stationen umfassten auch den TSG Hoffenheim in Deutschland und diverse Vereine in den Vereinigten Arabischen Emiraten wie Al-Ain, Al-Nasr und Al-Diriyah.