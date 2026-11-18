Auf Phuket verfärbt sich das Meer rotbraun durch giftige Algen. Behörden warnen vor Baden an der Ostküste, andere Strände sind sicher.

Auf der beliebten thailändischen Ferieninsel Phuket hat sich das Meer an einem Strand im Südosten plötzlich von türkisblau in rotbraun verfärbt. Dies löste bei den zuständigen Behörden sofortige Warnungen aus, die sowohl Einheimische als auch Touristen dringend davon abhalten, in das verfärbte Wasser zu gehen. Die unerwartete Farbveränderung wurde wissenschaftlich untersucht, um die genauen Ursachen und möglichen Gesundheitsrisiken für die Besucher der Insel zu klären.

Wissenschaftliche Analyse der Algenprobe

Das Forschungszentrum für Meeres- und Küstenressourcen hat die Wasserproben aus dem betroffenen Gebiet analysiert. Dabei wurde der Nachweis von Phytoplankton der Gattung Alexandrium erbracht. Bei diesen Organismen handelt es sich um mikroskopisch kleine Strukturen, die im Wasser schweben und die massenhafte Farbveränderung des Meeres verursachen. Die spezifische Identifizierung dieser Gattung ist der zentrale Punkt der aktuellen Warnung.

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Gesundheitsrisiken durch Giftstoffe

Einige Arten der Gattung Alexandrium sind bekannt dafür, giftige Stoffe zu produzieren, die für den Menschen gefährlich sein können. Aus diesem Grund warnen die lokalen Behörden vor einem direkten Kontakt mit dem Wasser. Es besteht die Möglichkeit, dass Hautreizungen auftreten, wenn Menschen mit dem belasteten Wasser in Berührung kommen. Die genaue Toxizität der aktuell nachgewiesenen Algenpopulation ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Entwarnung für die marine Tierwelt

Trotz der Warnungen für Menschen gibt es bisher positive Nachrichten aus der Tierwelt. Wissenschaftler konnten bei ihren Untersuchungen keine Schäden an Fischen oder anderen Meerestieren in den betroffenen Gebieten feststellen. Die Algenblüte scheint also bisher primär das Ökosystem an der Oberfläche zu beeinflussen, ohne die marine Biodiversität direkt zu gefährden. Dies bietet eine gewisse Beruhigung für die ökologische Bewertung der Situation.

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Lokale Auswirkungen auf Urlauber

Phuket-Urlauber müssen sich vorerst keine grundlegenden Sorgen machen, solange sie aktuelle Warnungen der örtlichen Behörden beachten. Beliebte Touristenstrände wie Patong, Karon, Surin oder Kata sind von den Algen nicht betroffen. An diesen Orten kann weiterhin normal im Meer gebadet werden, da dort keine Verfärbung oder Algenkonzentration beobachtet wurde. Die Isolierung des Problems auf den Südosten der Insel erleichtert die Aufrechterhaltung des Tourismus.

Weitere Untersuchungen und Prozedere

Derzeit werden weitere Wasserproben entnommen, um die Entwicklung der Algenblüte zu verfolgen. Es ist noch nicht bekannt, wie lange das Badeverbot für den betroffenen Strandabschnitt gelten wird. Die Behörden setzen auf kontinuierliche Überwachung, um rechtzeitig Entwarnung geben zu können, sobald die Situation unter Kontrolle ist oder sich die Algenkonzentration verringert hat.