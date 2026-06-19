Algerien legt FIFA-Beschwerde ein: Messis Tackling soll Rot gewesen sein

Der algerische Fußballverband hat offiziell Beschwerde bei der FIFA eingereicht. Grund sind mehrere umstrittene Schiedsrichterentscheidungen im Spiel gegen Argentinien, insbesondere ein Tackling von Lionel Messi, das nach Ansicht der Algerier eine Rote Karte verdient hätte.

Der algerische Fußballverband hat offiziell Beschwerde beim Weltverband FIFA eingelegt. Hintergrund sind mehrere umstrittene Schiedsrichter entscheidungen im Spiel gegen Argentinien. Besonders die Szene aus der 31.

Minute sorgt für Aufsehen: Lionel Messi traf Algeriens Kapitän Aïssa Mandi mit offener Sohle an der Wade, blieb jedoch ohne Verwarnung. Für die Algerier ist das völlig unverständlich. Laut einer Verbandsquelle gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sei Messis Tackling nach allgemeiner Meinung eine klare Rote Karte gewesen. Der Verband kritisiert zudem zwei weitere Aktionen mit Ellbogenstößen, die ebenfalls einen Platzverweis verdient hätten.

Besonders der Video-Assistent (VAR) steht in der Kritik, da er in diesen klaren Fällen nicht eingegriffen habe. Wir sagen nicht, dass die argentinische Mannschaft nicht stark war, aber wir können angesichts von Ungerechtigkeiten nicht schweigen, so die Quelle. Rückendeckung erhalten die Nordafrikaner von einem deutschen Schiedsrichter-Experten. Der ehemalige Bundesliga-Referee Patrick Ittrich bewertete die Messi-Szene bei MagentaTV ebenfalls als Rote Karte.

Wir haben diverse Beispiele aus der Bundesliga, wo das mit Rot bestraft wurde. Er wollte das nicht, ohne Frage, aber das ist kein Grund, keine Rote Karte zu geben, sagte Ittrich. Für Algerien ist der Ärger besonders bitter, weil die Szene früh im Spiel passierte. Messi hatte seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt bereits in Führung gebracht.

Die Beschwerde des algerischen Verbandes richtet sich nicht nur gegen die Entscheidungen des Schiedsrichters, sondern auch gegen die Untätigkeit des VAR-Teams. Der Verband fordert eine Überprüfung der Vorfälle und mögliche Konsequenzen für die Unparteiischen. Während Argentinien nach dem gelungenen Auftakt bereits auf das nächste Gruppenspiel gegen Österreich blickt, kämpft Algerien nun an zwei Fronten weiter auf dem Platz und mit seiner Beschwerde bei der FIFA.

Für die Nordafrikaner geht es in der Nacht zu Dienstag (5 Uhr bei MagentaTV) gegen Jordanien um wichtige Punkte im Rennen um das Achtelfinale. Die Mannschaft von Trainer Djamel Belmadi muss sich nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Argentinien nun gegen Jordanien beweisen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Die Stimmung im Team ist angespannt, doch man will sich nicht von den Schiedsrichterfehlern lähmen lassen.

Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel und werden alles geben, um die Punkte zu holen, betonte ein Sprecher der Mannschaft. Die FIFA hat die Beschwerde erhalten und wird sie prüfen. Es bleibt abzuwarten, ob die Einwände der Algerier zu einer Änderung der Spielbewertung oder gar zu Sanktionen gegen die Schiedsrichter führen. Der Fall zeigt einmal mehr die anhaltende Debatte über die Rolle des VAR und die Konsistenz von Schiedsrichterentscheidungen auf internationaler Ebene.

Für Algerien geht es nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch um die Moral der Mannschaft, die nach einem solchen Rückschlag wieder aufgerichtet werden muss. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Protest Früchte trägt oder ob die Algerier sich auf das Wesentliche konzentrieren müssen: den sportlichen Erfolg





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