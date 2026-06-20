Algerien legt offizielle Beschwerde bei der Fifa ein: Messi-Tritt sorgt für Empörung

Nach der 0:3-Niederlage gegen Argentinien beschwert sich Algerien offiziell bei der Fifa. Das Schiedsrichterteam habe mehrere schwerwiegende Fehler gemacht, insbesondere ein nicht geahndetes Foul von Lionel Messi, das eine Rote Karte verdient hätte.

Die algerische Nationalmannschaft hat nach der deutlichen 0:3-Auftaktniederlage gegen Argentinien offiziell Beschwerde beim Weltfußballverband Fifa eingelegt. Der algerische Verband wirft dem Schiedsrichter team vor, gleich mehrfach schwerwiegend daneben gelegen zu haben.

Besonders im Fokus steht eine Szene in der 31. Minute, als Lionel Messi mit offener Sohle gegen den Knöchel von Algeriens Kapitän Aïssa Mandi trat. Nach Ansicht des algerischen Verbandes hätte dies eine Rote Karte nach sich ziehen müssen. Doch der Schiedsrichter ließ Messi weiterspielen, und auch der Videoassistent VAR griff nicht ein.

Ein Sprecher des algerischen Verbandes betonte, dass die Beschwerde nicht die Stärke der argentinischen Mannschaft in Frage stelle, aber man angesichts der Ungerechtigkeiten nicht schweigen könne. Neben dem Tritt von Messi gebe es zwei weitere Vorfälle mit Ellbogenstößen, die ebenfalls Platzverweise verdient hätten. Die Kontroverse um die Schiedsrichterentscheidungen überschattet den sportlichen Erfolg Argentiniens. Messi selbst erzielte drei Tore, darunter das Führungstor, und stellte mit seinem 16.

WM-Treffer einen neuen Rekord auf. Während Argentinien sich bereits auf das nächste Gruppenspiel gegen Österreich konzentriert, steht Algerien vor einer doppelten Herausforderung. Die Mannschaft muss am Dienstag gegen Jordanien antreten, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Die Niederlage hat die Stimmung im algerischen Lager getrübt, und die Beschwerde bei der Fifa zeigt, dass man sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinter den Kulissen wehrt.

Unterstützung aus Deutschland: Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich äußerte sich bei MagentaTV ebenfalls kritisch und bezeichnete Messis Aktion als klare Rote Karte. Er verwies auf vergleichbare Szenen in der Bundesliga, die konsequent mit Rot bestraft wurden. Ittrich räumte ein, dass Messi nicht absichtlich gehandelt habe, aber das entschuldige die Entscheidung nicht. Die Debatte um die VAR-Nutzung wird durch diesen Vorfall neu entfacht.

Kritiker fordern eine konsistentere Anwendung der Technologie, um klare Fehlentscheidungen zu vermeiden. Für Algerien bleibt die Hoffnung, dass die Fifa die Beschwerde ernst nimmt und gegebenenfalls Konsequenzen für die Spielleitung zieht. Das Rückspiel gegen Jordanien wird zeigen, ob die Mannschaft den Frust in positive Energie umwandeln kann. Die algerischen Fans reagierten empört in den sozialen Medien und forderten eine Nachschulung der Schiedsrichter.

Der Verband kündigte an, bis zur Entscheidung der Fifa keine weiteren Kommentare abzugeben. Das Spiel gegen Jordanien ist ein Endspiel: Nur ein Sieg hält die Hoffnung auf das Achtelfinale am Leben. Sollte Algerien verlieren, wäre das Turnier vorzeitig beendet. Die Mannschaft ist entschlossen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Ärger über die umstrittenen Entscheidungen abzuhaken.

In der algerischen Presse wird die Beschwerde als notwendiger Schritt gesehen, um die Integrität des Wettbewerbs zu wahren. Gleichzeitig wird betont, dass die Mannschaft auch aus eigener Kraft überzeugen muss. Die Spieler um Kapitän Mandi haben sich in einer internen Sitzung darauf geeinigt, die Niederlage und die strittigen Szenen abzuhaken und sich voll auf die kommende Aufgabe zu konzentrieren. Trainer Djamel Belmadi stellte klar, dass die Mannschaft nicht als Opfer dastehen wolle, sondern aus den Fehlern lernen werde.

Die Partie gegen Jordanien wird unter dem Motto stehen, den Schiedsrichter nicht in den Fokus zu rücken, sondern durch eigenes Spiel zu überzeugen. Die Vorbereitung lief trotz der Turbulenzen professionell ab. Das algerische Team hofft auf die Unterstützung der Fans in Katar und auf eine faire Spielleitung. Sollte der Protest Erfolg haben, könnte das auch Auswirkungen auf die weiteren Partien haben.

Die Fifa hat die Beschwerde bestätigt, aber noch keine Stellungnahme abgegeben. In den kommenden Tagen wird mit einer Entscheidung gerechnet. Bis dahin bereitet sich Algerien akribisch auf das Duell mit Jordanien vor. Die Stimmung im Team ist kämpferisch, die Enttäuschung über die verpassten Chancen und das umstrittene Spiel ist einer neuen Entschlossenheit gewichen





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