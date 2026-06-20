Algerischer Fußballverband fordert FIFA auf, Messi zu sperren

Der algerische Fußballverband hat die FIFA aufgefordert, Lionel Messi zu sperren, nachdem dieser während des WM-Auftakts ein kontroverses Fouls gegen Aissa Mandi begangen hatte. Der argentinische Superstar hatte in der 31. Minute Algeriens Kapitän mit offener Sohle an der Wade erwischt, durfte aber weiterspielen.

Der algerische Fußballverband hat die FIFA aufgefordert, Lionel Messi zu sperren, nachdem dieser während des WM-Auftakts ein kontroverses Fouls gegen Aissa Mandi begangen hatte. Der argentinische Superstar hatte in der 31.

Minute Algeriens Kapitän mit offener Sohle an der Wade erwischt, durfte aber weiterspielen. Zum Zeitpunkt des Fouls hatte Messi seine Mannschaft bereits in Führung geschossen. Im weiteren Verlauf der Begegnung zog er mit seinen zwei weiteren Treffern in der Liste der Rekordtorjäger bei Weltmeisterschaften mit Miroslav Klose gleich (je 16 Tore). Der algerische Verband hat eine Beschwerde bei der FIFA eingereicht, in der sie die unfairen Schiedsrichterentscheidungen gegen die argentinische Mannschaft beanstanden.

Die Beschwerde betrifft in erster Linie Messis Tackling, das nach allgemeiner Meinung eine Rote Karte verdient hätte. Außerdem gab es zwei Vorfälle mit Ellbogenstößen, die beide einen Platzverweis gerechtfertigt hätten. Der algerische Verband ist der Meinung, dass es drei Vorfälle gab, die glasklar waren, und der VAR hat nicht eingegriffen. Der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat auch gesagt, dass Messi eine Rote Karte verdient hätte, da er diverse Beispiele aus der Bundesliga kennt, wo ähnliche Vorfälle mit Rot bestraft wurden.

Für Algerien geht es im Kampf um den Einzug in die K.o. -Runde in der Nacht zu Dienstag gegen Jordanien weiter. Zuvor treffen am Montagabend die beiden Teams in einer weiteren Vorrundenspiel an





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