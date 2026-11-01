Ali G: Who Iz I jetzt auf Prime Video - Sacha Baron Cohens Kultfigur kehrt zurück

Ali G: Who Iz I ist jetzt auf Prime Video verfügbar. Sacha Baron Cohens Kultfigur kehrt nach 24 Jahren zurück, im Kino lief der Film hierzulande nur sehr kurz.

Für viele überraschend ist der Film Ali G: Who Iz I jetzt auf Prime Video verfügbar. Die Rückkehr der Kultfigur von Sacha Baron Cohen kommt 24 Jahre nach dem ursprünglichen Film und hat bei vielen Zuschauern die Frage aufgeworfen, ob das Interesse daran überhaupt noch vorhanden ist.

Der Streaming-Start stellt eine späte Fortsetzung einer Figur dar, die einst für viel Aufsehen sorgte. Die Veröffentlichung auf dem Videoportal Prime Video richtet sich nun an ein Publikum, das die Figur möglicherweise nur aus früheren Zeiten kennt.

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Die Rückkehr einer umstrittenen Figur

Der Comedian Sacha Baron Cohen hat sich mit seiner Figur Ali G einen Namen gemacht. Mit der Rückkehr nach so langer Zeit hatte beim Publikum kaum jemand gerechnet, wie es in den Reaktionen auf den überraschenden Start heißt.

Cohen selbst begründet den Schritt damit, dass Comedians heute schnell ihre Karriere verlieren können, wenn sie wegen eines einzigen politisch unkorrekten Witzes in die Kritik geraten. Vor diesem Hintergrund habe er die Figur bewusst noch einmal zurückgebracht.

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Seit dem ursprünglichen Film sind 24 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich die Welt deutlich verändert, und auch der Humor hat sich seit dem Beginn des neuen Jahrtausends spürbar gewandelt.

Handlung und Stil des neuen Films

Im Mittelpunkt steht erneut Ali G, gespielt von Sacha Baron Cohen. Er verbringt die vergangenen zwei Jahrzehnte vor allem mit Chillen und Kiffen. Geld hat er keines, und seine Freundin ist schwanger.

Als ihn ein vermeintliches Angebot zur Neuauflage seiner Kultsendung aus den USA erreicht, reist er direkt nach Übersee. Die Offerte stammt jedoch von einem 22 Jahre alten Fax, was die Ausgangslage des Films kräftig ins Absurde zieht.

Nach Einschätzung mehrerer Beobachter bedient sich die Figur mehr noch als die Figur Borat zahlreicher Stereotype. Je nachdem, wie man diese deutet, können sie als problematisch gelten.

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Kritik, Boykottaufrufe und Reaktionen

Die Stereotype und der provokante Stil haben schon im Vorfeld für Kritik gesorgt. Es gab Boykottaufrufe, die den Start des Films begleiteten.

Auch das sehr kurze Kinofenster dürfte eine Rolle gespielt haben. Der Film lief in Deutschland nur für wenige Tage in ausgewählten Kinos, was bei vielen Filmfans unbemerkt geblieben sein dürfte.

Die Reaktionen der Zuschauer fallen gespalten aus. Ein Kritiker zeigte sich enttäuscht, fand den Film verwirrend und sah in ihm nicht mehr die frühere Begeisterung für Ali G. Andere lobten den Film dagegen als außergewöhnliche Zusammenfassung westlicher Kultur und hoben die Ehrlichkeit und Authentizität des Auftritts hervor.

Die Figuren von Sacha Baron Cohen waren schon vor über 20 Jahren umstritten. Ein Teil des Publikums liebt sie, ein anderer wendet sich angewidert ab. Genau dieser Gegensatz hat sich über die Zeit nicht verändert und begleitet auch die Rückkehr von Ali G auf Prime Video.