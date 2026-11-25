Alibaba erwägt Offshore-Anleihe im kommenden Jahr zur Finanzierung der KI-Expansion – Bloomberg

) führt Vorgespräche mit Banken über eine mögliche Emission von Offshore-Anleihen im kommenden Jahr. Ziel sei es, die wachsenden Investitionen in Künstliche Intelligenz zu finanzieren, berichtete Bloomberg News am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der chinesische E-Commerce- und Cloud-Computing-Konzern prüfe demnach Emissionen in Offshore-Yuan sowie US-Dollar, hieß es weiter. Die Gespräche befänden sich jedoch noch in einem frühen Stadium und Details könnten sich noch ändern. Dem Bericht zufolge bemüht sich Alibaba im Vorfeld einer potenziellen Auslandsanleihe zudem um eine entsprechende Emissionsquote bei der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission von China. Die Kapitalbeschaffungspläne fallen in eine Phase, in der das Unternehmen seine Investitionen in die KI-Infrastruktur spürbar forciert.

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Zuletzt hatte Alibaba im Jahr 2024 rund $5 Milliarden über traditionelle Anleihen aufgenommen und sich im vergangenen Jahr weitere $3,2 Milliarden über Wandelanleihen gesichert. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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