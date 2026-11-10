Alica Schmidt beendet Schweizer Projekt und kehrt nach Berlin zurück

Die deutsche Leichtathletik-Star Alica Schmidt beendet nach sieben Monaten das Trainingsprojekt in der Schweiz. Sie kehrt zu ihrem früheren Trainer nach Berlin zurück, um sich auf die 800-Meter-Strecke zu konzentrieren.

Die deutsche Leichtathletik -Sensation Alica Schmidt hat ihre aktuelle Trainingsphase in der Schweiz nach sieben Monaten vorzeitig beendet. Die Sprinterin gab auf Instagram bekannt, dass die ständige Pendelei zwischen Deutschland und der Schweiz mit einer internationalen Trainingsgruppe sportlich und mental nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Sie zog die Reißleine, um sich künftig wieder auf ihre sportlichen Ziele in ihrem gewohnten Umfeld zu konzentrieren.

Beendigung des Schweizer Trainingsprojekts

Alica Schmidt erklärte in einem emotionalen Statement, dass sie sich schweren Herzens für das Ende des Projekts entschieden habe. Die lange Zeit der internationalen Zusammenkünfte mit einer Trainingsgruppe habe ihr am Ende zu viel Kraft geraubt. Sie betonte, dass die Kombination aus sportlicher Belastung und der damit verbundenen starken Reisetätigkeit nicht mehr tragbar war. Dennoch wertete sie die vergangene Zeit als wunderschön und dankbar, bevor sie nun den nächsten Schritt ging.

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Rückkehr zum Trainer nach Berlin

Um sportlich das Maximum herauszuholen, wechselt Alica Schmidt nun komplett zurück nach Berlin. Dort trifft sie auf ihren früheren Trainer, der sie mit offenen Armen empfangen hat. Die Rückkehr in dieses vertraute Umfeld gibt ihr die Möglichkeit, wieder fest an einem Ort zu leben und durchzuatmen. Sie äußerte sich begeistert über die Situation und betonte, wie gut es ihr tut, ihre gewohnte Umgebung wieder um sich zu haben. Dies soll ihr helfen, neue Kraft für die kommenden Herausforderungen zu schöpfen.

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Der Wechsel dient primär ihrer sportlichen Weiterentwicklung. Nach der Umstellung von der 400-Meter- auf die anspruchsvollere 800-Meter-Strecke benötigt sie nun die nötige Konstanz. Die Arbeit in Berlin soll ihr helfen, diese Stabilität für die anstehenden Wettkämpfe aufzubauen. Die Fokusverschiebung ist strategisch klar definiert, um im neuen Disziplin-Bereich dauerhaft bestehen zu können.

Sportliche Ziele und Zukunftsaussichten

Alica Schmidt blickt optimistisch auf die Vorbereitung und die kommende Saison zurück. Sie möchte herausfinden, was über die 800 Meter möglich ist. Ihre bisherigen Erfolge, darunter die Teilnahme an der Mixed-Staffel bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, zeigen bereits ihr Potenzial. Die aktuelle Neuorientierung in Berlin soll diese Entwicklung nun nachhaltig stärken und sie auf das nächste Level bringen.