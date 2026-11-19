Die Leichtathletin Alica Schmidt hat sich getrennt, trainiert wieder in Berlin unter Sven Buggel und konzentriert sich sportlich auf die 800-Meter-Distanz.

Alica Schmidt hat einen einschneidenden Lebensabschnitt abgeschlossen. Die 28-jährige Sportlerin hat ihre Trainingsbasis von der Schweiz zurück nach Potsdam verlegt. Parallel dazu gab es im Privatleben massive Änderungen, da sie sich von ihrem langjährigen Partner Fredi Richter-Mendau getrennt hat. Diese Doppelentwicklung markiert einen klaren Neuanfang für die Popularathletin.

Privates: Ende einer langjährigen Beziehung

Alica Schmidt hat sich vor einigen Wochen von Fredi Richter-Mendau getrennt. Das Paar war in der Öffentlichkeit nur selten als Team sichtbar. In ihren sozialen Netzwerken postete sie kaum Bilder mit ihrem Partner. Das Management der Sportlerin hat auf Anfragen zur Trennung keine Antwort gegeben. Allerdings sollen beide weiterhin gut miteinander umgehen.

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Fredi Richter-Mendau war über Jahre der visuelle Architekt von Schmidts Image. Als Fotograf inszenierte er die Laufathletin für Kampagnen mit Marken wie Boss und Porsche. Schmidt selbst bezeichnete ihn 2022 als ihren alleinigen Fotografen. Auch bei den Deutschen Meisterschaften 2024 in Braunschweig war er im Stadion anwesend. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris begleitete er sie ebenfalls, obwohl die Staffeln dort nach dem Vorlauf endeten.

Sportlich: Wechsel vom 400- auf 800-Meter-Strecke

Sportlich unternahm Schmidt nach den Olympischen Spielen 2024 einen radikalen Schnitt. Sie wechselte primär von der 400-Meter- auf die 800-Meter-Distanz. Für diese neue Herausforderung suchte sie sich professionelle Unterstützung im Ausland. Sie schloss sich der Trainingsgruppe des Schweizer Trainers Louis Heyer an. Die Qualifikation für die Europameisterschaften 2026 in Birmingham konnte sie mit dieser Strategie jedoch nicht erreichen.

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Die Verpasste-Qualifikation führte zu einer Neupositionierung ihrer sportlichen Laufbahn. Schmidt kehrte im November in ihre Heimat zurück. Sie trainiert nun wieder am Bundesstützpunkt in Potsdam. Dort integriert sie sich in die Arbeitsgruppe des DLV-Langsprint-Trainers Sven Buggel. Diese Gruppe umfasst rund zehn Athletinnen.

Zukunftsplanung: Fokussierung auf die neue Distanz

Die Zusammenarbeit mit Sven Buggel ist keine unbekannte Größe für Alica Schmidt. Der Trainer betreute sie bereits erfolgreich als 400-Meter-Läuferin in der Vergangenheit. Er hatte sie auch zu früheren Olympischen Spielen geführt. Mit der Rückkehr in die deutsche Heimat sucht sie nach neuen Impulsen für ihre Entwicklung.

Für den weiteren sportlichen Weg ist die Strategie klar definiert. Schmidt konzentriert sich vorerst ausschließlich auf die 800-Meter-Distanz. Die Integration in die Potsdamer Trainingsgruppe soll diesen Fokus unterstützen. Die Athleten in Buggels Gruppe umfassen auch spezialisierte 400-Meter-Läufer. Dies bietet ein breites Umfeld für die Planung von Rennen und Trainingsblöcken.

Die Kombination aus privater Abgrenzung und sportlicher Anpassung prägt aktuell Schmidts Profil. Sie nutzt ihre Popularität von 5,4 Millionen Followern auf Instagram, um auch im Sport neue Wege zu gehen. Die Entscheidung für Potsdam und Sven Buggel zeigt ihren Willen, nach den Rückschlägen der letzten Zeit wieder stabil aufzutreten.