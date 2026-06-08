Alice and Steve: Disney+ Comedy-Serie startet 2026 mit Freundschaftsdrama

Die neue Comedy-Serie Alice and Steve feiert im Sommer 2026 auf Disney+ Premiere. Die sechsteilige erste Staffel folgt der chaotischen Beziehung der beiden Freunde Alice und Steve, deren Bindung auf die Probe gestellt wird, als Steve die junge Tochter seiner besten Freundin zu daten beginnt. Alle Episoden erscheinen am 8. Juni 2026.

Die erste Staffel der Comedy-Serie Alice and Steve feiert im Sommer 2026 ihre Premiere auf Disney+ . Im Mittelpunkt der Serie stehen die beiden Titelhelden Alice und Steve, deren langjährige Freundschaft einer ernsten Probe unterzogen wird, als Steve beginnt, die jugendliche Tochter seiner besten Freundin zu daten.

Diese ungewöhnliche und potenziell explosive Beziehungskonstellation bildet den Kern der Handlung. Die Serie erkundet, wie sich die Dynamik zwischen den Freunden verändert, welche Loyalitätskonflikte entstehen und ob die Freundschaft diese Belastung überstehen kann. Jede Folge begleitet die Charaktere durch ihre emotionalen Höhen und Tiefen, wobei der Humor aus den verkorksten Situationen und den eigenwilligen Persönlichkeiten der Protagonisten entsteht. Alle sechs Episoden der ersten Staffel wurden am 8.

Juni 2026 zeitgleich auf dem Streamingdienst veröffentlicht, was einen typischen Binge-Watching-Ansatz ermöglicht. Die Besetzung und weitere kreative Details wurden bisher noch nicht offiziell bekanntgegeben, was zu Spekulationen in der Fan-Community geführt hat. Die Serie positioniert sich als eigenständige Comedy, die sich nicht in bereits etablierte Franchises einfügt, sondern durch ihre spezifische Prämisse überzeugen will





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