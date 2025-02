Alice Evans droht Zwangsräumung: Schauspielerin teilt ihre finanzielle Notlage

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Alice Evans steht vor der Zwangsräumung ihres Hauses in Los Angeles. Sie schildert auf Instagram ihre finanzielle Notlage und die Belastung durch den anhaltenden Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Ioan Gruffudd.

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Alice Evans (53) hat in einem Instagram-Post bekannt gegeben, dass sie und ihre beiden Töchter vor der Zwangsräumung ihres Hauses in Los Angeles stehen. Evans erklärte, dass sie sich die Miete nicht mehr leisten könne und auch keine alternative Unterkunft finanzieren könnte.

Der Verlust ihres Hauses verschärbe die bereits bestehende Belastung durch den anhaltenden Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Ioan Gruffudd (51) über Unterhalt und das Sorgerecht für die Töchter Ella und Elsie. Evans betonte in ihrem Post, dass dies kein Hilferuf sei, sondern die Realität, der sich viele Menschen ausgesetzt sehen. Sie rief dazu auf, die Erfahrungen anderer zu teilen und fügte hinzu, dass sie hoffe, anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen und auf die Wohnungsproblematik in Los Angeles aufmerksam machen zu können.Bereits seit der Scheidung im Juli 2023 kämpft Evans mit finanziellen Schwierigkeiten, die laut Berichten an die Grenze ihrer Möglichkeiten gebracht haben. Die Schauspielerin gab an, dass die Ersparnisse aus dem Verkauf des gemeinsamen Hauses vollständig aufgebraucht seien, ein Großteil davon für Anwalts- und Gerichtskosten. Ihr Ex-Mann, bekannt aus Filmen wie Titanic und Serien wie 'Liar', behauptet hingegen, Evans' Situation sei dramatisiert und behauptete, ihr mehr Unterhalt gezahlt zu haben als vertraglich vereinbart.Der Gerichtsstreit zwischen den beiden sorgt weiterhin für Schlagzeilen. So wurde Evans kürzlich aus einem Gerichtssaal verwiesen, nachdem sie dort verbotenerweise Fotos gemacht hatte. Alice Evans und Ioan Gruffudd hatten sich 1999 am Set von '102 Dalmatiner' kennengelernt und 2007 geheiratet. Ihre Trennung wurde 2021 öffentlich, nachdem Evans in den sozialen Medien behauptete, Gruffudd habe die Familie verlassen und sie nicht mehr liebe. Die Situation eskalierte, als Gruffudd wenig später seine Beziehung zu der Schauspielerin Bianca Wallace öffentlich machte, mit der er mittlerweile sogar verlobt ist





