Alice Huang wird der Spionage für den chinesischen Geheimdienst MKST bezichtigt. Die Affäre mit Nvidia-CEO Jensen Huang belastet die Aktie und löst politische Debatten aus.

Alice Huang steht im Zentrum eines der spektakulärsten Fälle von Wirtschaftsspionage in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten. Der US-Chipkonzern Nvidia geriet durch die persönlichen Verbindungen seiner Mitarbeiterin und der des Unternehmensgründers Jensen Huang massiv unter öffentliche und behördliche scrutiny. Laut Berichten der "New York Times", die sich auf Insider mit Kenntnis über Geheimdienstberichte stützen, pflegte sie über mehr als ein Jahr hinweg Kontakte zu einem Agenten des wichtigsten chinesischen Nachrichtendienstes.

Kontakten zum chinesischen Geheimdienst

Die Quellen der Recherche besagen, dass der Kontaktmann dem Ministerium für Staatssicherheit, kurz MKST, angehört. Diese Verbindung bestand laut den Angaben vom Frühjahr 2025 bis zum Herbst des darauffolgenden Jahres. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Beziehungen nicht ausschließlich während ihrer romantischen Affäre mit Jensen Huang bestanden. Jensen Huang ist der Gründer und damalige CEO von Nvidia. Trotz des gemeinsamen Nachnamens Alice und Jensen Huang sind sie nicht miteinander verwandt. Die Dauer der Kontakte deckt sich also mit dem Zeitraum der Beziehung, reicht aber darüber hinaus.

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Verdacht auf Chipschmuggel und Datenweiterleitung

Die US-Behörden verfolgen seit 2024 den Verdacht, dass der Chipriese fortschrittliche KI-Chips illegal nach China ausgeführt haben könnte. Im Rahmen dieser Ermittlungen gab es Hinweise, dass Teile der sensiblen Informationen an Rechenzentren in Südostasien weitergeleitet wurden. Diese Infrastruktur wird von großen chinesischen Technologieunternehmen wie Alibaba genutzt. Die Sorge der Behörden besteht darin, dass diese technologischen Daten das chinesische Militär oder staatliche Projekte unterstützen könnten.

Ein weiterer betroffener Akteur in diesem Geflecht ist der Geschäftspartner und mutmaßliche Ehemann von Alice Huang, Kang Wei. Die Zeitung berichtet, dass auch er mit demselben Geheimdienst zusammengearbeitet haben soll. Anfragen der Medien an Alice Huang, an Jensen Huang, an das Unternehmen Nvidia sowie an die chinesische Botschaft in Washington blieben vorerst unbeantwortet. Die Betroffenen haben sich bis dato nicht öffentlich zu den schwerwiegenden Vorwürfen geäußert.

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Politische Reaktionen und Skepsis

Dieser Skandal hat erhebliche politische Wellen geschlagen. Kongressmitglieder aus beiden großen Parteien haben ihre Bedenken geäußert. Sie hinterfragen, ob die Regierung die Ausfuhr der begehrten Halbleiter zu lax reguliert und überwacht hat. Der republikanische Senator John Kennedy aus Louisiana äußerte sich am Sonntag in der Sendung "Meet the Press" der NBC sehr scharf. Er erklärte, dass die private Affäre selbst weniger von Interesse sei als die geopolitischen Implikationen. Mit den Worten "Das war der teuerste Sex seit Helena von Troja" kritisierte er die Umstände.

Trotz der medialen Welle gab es auch Zweifel an den ersten Hinweisen. Die "New York Times" hatte bereits im vergangenen Monat über diese Verdachtsmomente der US-Geheimdienste berichtet. Der Fall führte dazu, dass die Nvidia-Aktie deutlich fiel. Die Marktbewegung reflektiert die Unsicherheit der Investoren bezüglich der rechtlichen und operativen Zukunft des Unternehmens.

Rechtliche Schritte und anstehende Verfahren

Die rechtlichen Konsequenzen sind bereits in Bewegung. Die Justizbehörde leitete Ermittlungen gegen Alice Huang und ihr Unternehmen ein. Der frühere Anwalt von Donald Trump und enger Verbündeter, John Eastman, kommentierte die Entwicklung. Er betonte, dass das Justizministerium noch kein abschließendes Urteil über Alice Huangs Rolle in dieser Angelegenheit gefällt habe. Die Staatsanwaltschaft handelt weiterhin nach dem Grundsatz, bis zum Beweis der Unschuld zu ermitteln.

Clayton, ein Sprecher der Anklagebehörde, bekräftigte diese Position am Sonntag erneut. In der CNN-Sendung "State of the Union" sagte er, Justizminister Blanche habe sehr deutlich gemacht, dass in dieser Angelegenheit wegen verschiedener Sachverhalte ermittelt wird. Er fügte hinzu, dass er die Ermittlungen ihren natürlichen Lauf lassen werde. Die Öffentlichkeit und die Finanzmärkte warten nun auf die Ergebnisse dieser komplexen Ermittlungen.