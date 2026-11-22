Berichte bestätigen Kontakte von Alice Huang, der Partnerin von Nvidia-Chef Jensen Huang, zum chinesischen Staatssicherheitsministerium während ihrer Beziehung.

Neue Enthüllungen bestätigen lange gehegte Verdachtsmomente: Alice Huang, die Partnerin des ehemaligen Nvidia -Vorstandsvorsitzenden Jensen Huang, hat während ihrer Beziehung Kontakte zum chinesischen Geheimdienst unterhalten. Dieser Umstand wird nun von der "New York Times" berichtet und durch Angaben mehrerer Insider gestützt, die über US- Geheimdienst berichte verfügen.

Kontakte zum Staatssicherheitsministerium

Alice Huang stand demnach mehr als ein Jahr lang mit einem Beamten des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit in Kontakt. Dieser Zeitraum umfasst die Phase vom Frühjahr 2025 bis zum Herbst 2026. Die Kontakte fallen somit direkt in die Zeit, in der Huang mit Jensen Huang liiert war. Der CEO des KI-Riesen Nvidia war zu diesem Zeitpunkt eine der einflussreichsten Personen in der globalen Halbleiterindustrie. Die Bestätigung dieser Verbindungen wirft ein neues Licht auf die persönlichen und geschäftlichen Verflechtungen des Paares. Es handelt sich hierbei nicht um bloße Gerüchte, sondern um Informationen, die auf den Berichten spezialisierter US-Dienste basieren.

Also read AfD-Umfragewerte stagnieren: Alice Weidel verliert an Sympathie, Union holt auf

Geschäftspartner Kang Wei im Fokus

Neben Alice Huang selbst rückt auch ihr Geschäftspartner Kang Wei zunehmend in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Kang Wei, der in der Öffentlichkeit oft als ihr Ehemann bezeichnet wird, hat angeblich mit demselben chinesischen Geheimdienst zusammengearbeitet. US-Geheimdienste hätten Beweise für diese Zusammenarbeit gesammelt. Das Ausmaß und der genaue zeitliche Ablauf dieser Kontakte sind derzeit noch nicht vollständig geklärt. Allerdings deutet die Überschneidung der Aktivitäten beider Personen auf ein koordiniertes Vorgehen hin. Kang Wei agierte dabei als enger Geschäftspartner von Alice Huang und nutzte seine Position, um die Interessen des Geheimdienstes zu fördern. Die genauen Details der Zusammenarbeit bleiben jedoch vorerst verborgen.

Verbindung zu Nvidia und Megaspeed

Die Kontroverse um Alice Huang ist eng mit der Halbleiterindustrie und dem Chip-Export verknüpft. Huang war bis zum Jahr 2025 für das Unternehmen Megaspeed tätig. In dieser Zeit erwarb Megaspeed große Mengen hochmoderner Nvidia-Chips. Ein Teil dieser Hardware ging an Rechenzentren in Südostasien, während ein anderer Teil mutmaßlich nach China geschmuggelt wurde. Diese Lieferketten sind besonders sensibel, da die USA strenge Exportkontrollen für fortschrittliche Halbleter an China verhängt haben. Die Zeitspanne der Kontakte zum chinesischen Geheimdienst überschneidet sich mit diesen Transaktionen. Es liegt der dringende Verdacht nahe, dass die Beziehungen genutzt wurden, um Handelsbeschränkungen zu umgehen. Alice Huang nutzte ihre Position bei Megaspeed, um den_flow_ dieser kritischen Technologien zu beeinflussen.

Advertisement

Politische Reaktionen und Schweigen der Akteure

Die politischen Reaktionen auf die Enthüllungen sind gemischt, wobei insbesondere die Haltung von US-Präsident Donald Trump ins Gewicht fällt. Der Präsident hatte die Affäre rund um die beiden Huangs, die nicht miteinander verwandt sind, zuvor heruntergespielt. Trump erklärte, er sei nicht gegen eine solche Verbindung und stellte sogar infrage, ob Alice Huang tatsächlich als Spionin gearbeitet habe. Die jetzt bekannt gewordenen Informationen scheinen diese Bagatellisierung jedoch zu widerlegen. Ein Sprecher von Jensen Huang lehnte eine Stellungnahme gegenüber der "New York Times" ab. Das Weiße Haus, das Außenministerium sowie die chinesische Botschaft in Washington reagierten ebenfalls nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Alice Huang und Kang Wei hielten sich ebenfalls bedeckt und kommentierten die Vorwürfe nicht öffentlich. Die Schweigespirale umkreist nun alle beteiligten Parteien, während die Öffentlichkeit auf weitere Enthüllungen wartet.

Folgen für die Halbleiterpolitik

Diese Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen auf die US-amerikanische Handelspolitik gegenüber China. Die Enthüllungen bestätigen die Befürchtungen von Hardlinern, dass persönliche Verbindungen genutzt werden, um technologische Dominanz zu untergraben. Jensen Huang steht nun unter Druck, seine Rolle und seinen Einfluss auf die Exportgenehmigungen zu rechtfertigen. Die USA versuchen weiterhin, den Zugang zu fortschrittlichen KI-Chips für China zu beschränken. Die Rolle von Megaspeed als Zwischenhändler wird dabei intensiv geprüft. Die Frage, inwieweit Jensen Huang von diesen Vorgängen wusste, bleibt eine der zentralen politischen Fragen. Die Beweislage, die US-Geheimdienste vorliegen, könnte in zukünftigen Anhörungen eine entscheidende Rolle spielen. Die Öffentlichkeit erwartet nun klare Antworten von den Verantwortlichen in Washington und Peking.