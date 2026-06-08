Alice und Steve: Britische Wrong-Com bricht mit RomCom-Klischees

Die sechsteilige Serie Alice und Steve von Hulu und Disney+ setzt auf Reibung statt Romantik. Mit Nicola Walker und Jemaine Clement in den Hauptrollen erzählt sie eine Geschichte voller Ambivalenz und moralischer Grauzonen, die bereits beim CANNESERIES Festival 2026 für Furore sorgte.

Alice und Steve ist eine sechsteilige britische Hulu-Originalserie, die bewusst mit den Erwartungen klassischer RomComs bricht. Statt versöhnlicher Gesten setzt die sogenannte Wrong-Com auf Reibung, Ambivalenz und moralische Grauzonen.

Entwickelt wurde die Serie von Sophie Goodhart, bekannt aus Sex Education. Regie führte Tom Kingsley, der zuvor unter anderem bei Stath Lets Flats erfolgreich war. Bereits bei der Premiere im Rahmen des CANNESERIES Festival 2026 feierte die Serie große Erfolge sowohl beim Publikum als auch bei der Fachpresse. In den Hauptrollen überzeugt Nicola Walker, die aus The Split - Beziehungsstatus ungeklärt bekannt ist, als verletzliche, zugleich kämpferische Alice.

Jemaine Clement aus What We Do in the Shadows verleiht Steve eine einzigartige Mischung aus Charme und Provokation, die den Konflikt zwischen den Charakteren weiter anheizt. Yali Topol Margalith, die unter anderem in The Tattooist of Auschwitz zu sehen war, spielt Izzy als junge Frau, die zwischen Selbstbehauptung und familiärem Druck hin- und hergerissen ist. Ergänzt wird das herausragende Ensemble unter anderem durch Joel Fry, der aus Filmen wie Cruella bekannt ist.

Alle sechs Episoden, die jeweils etwa 30 Minuten dauern, sind exklusiv auf Disney+ verfügbar und laden dazu ein, eine erfrischend andere Liebesgeschichte zu entdecken, die nicht den typischen Mustern folgt, sondern bewusst Unbehagen und Diskussionen erzeugt. Die Serie erforscht Themen wie persönliche Verletzlichkeit, gesellschaftliche Erwartungen und die Komplexität zwischenmenschlicher Beziehungen in einer oft übersättigten Medienlandschaft.

Mit ihrem mutigen Ansatz und der emotionalen Tiefe stellt Alice und Steve eine willkommene Abweichung von traditionellen Romantic Comedies dar und bietet sowohl Unterhaltung als auch Stoff zum Nachdenken





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie Romcom Disney+ Nicola Walker Jemaine Clement CANNESERIES Wrong-Com Sophie Goodhart Tom Kingsley

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Britische Forscher entwickeln Impfstoff mit vollständig künstlich entworfenem WirkstoffBritische Forscher haben erstmals einen Impfstoff entwickelt, dessen Wirkstoff vollständig mithilfe von künstlicher Intelligenz zustande kam. Der Impfstoff soll vor einer ganzen Familie von Coronaviren schützen.

Read more »

Mafia-Zoff um Dua Lipa: Britische Presse wirft ihr „Mafia-Chic“-Hochzeit vorDua Lipas Hochzeit in Sizilien sorgt für Kontroversen. Während die britische Presse von 'Mafia-Chic' spricht, wehrt sich der Bürgermeister von Palermo gegen das Klischee und verteidigt die Stadt.

Read more »

Halbleiter: Regierung kauft eigene Chips – um britische Tech-Firmen zu rettenGroßbritannien möchte die eigene Halbleiterindustrie im Land halten, indem es selbst deren Chips kauft. London will sich von ausländischen Abhängigkeiten bei öffentlichen Aufträgen befreien.

Read more »

Krieg üben in OWL: 3.500 britische Soldaten probten fünf Wochen lang den ErnstfallDie Britische Armee hat ihre Militärübung in OWL abgeschlossen. Fünf Wochen lang probten 3.500 Soldaten Kriegseinsätze.

Read more »