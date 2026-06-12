Alice Weidel kritisierte die Bundesregierung und forderte Unterstützung für Deutschland und die Ukraine. Sie beschuldigte den Kanzler von Kriegstreiberei und behauptete, Deutschland wolle in den Ukraine-Krieg hineinziehen. Allerdings erwähnte sie nicht einmal den alleinigen Hauptschuldigen, Putin. Jens Spahn war der Meinung, dass Weidel Putins Sprachrohr sei. Die AfD-Chefin hatte jedoch ihre Rede mit Problemen Deutschlands begonnen, die die Bürger derzeit noch dringender beschäftigen: Job- und Konjunkturangst, Rekord-Insolvenzen, hohe Steuern und Energiekosten. Die Abgeordneten von Union und SPD sprachen darüber kaum noch.

Alice Weidel s Rede im Bundestag wurde mit einer harten Kritik beantwortet. Sie beschuldigte den Kanzler von Kriegstreiberei und behauptete, Deutschland wolle in den Ukraine-Krieg hineinziehen.

Allerdings erwähnte sie nicht einmal den alleinigen Hauptschuldigen, Putin. Jens Spahn war der Meinung, dass Weidel Putins Sprachrohr sei. Die AfD-Chefin hatte jedoch ihre Rede mit Problemen Deutschlands begonnen, die die Bürger derzeit noch dringender beschäftigen: Job- und Konjunkturangst, Rekord-Insolvenzen, hohe Steuern und Energiekosten. Die Abgeordneten von Union und SPD sprachen darüber kaum noch





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