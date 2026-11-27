AfD-Chefin Alice Weidel spricht im Podcast über ihre lesbische Beziehung, die Reaktion ihrer Familie und die Einschränkungen im Alltag durch ihre politische Karriere.

Die AfD-Chefin Alice Weidel hat in einem neuen Interview mit dem Global Reporter Marc Felix Serrao und WELT-Meinungschef Andreas Rosenfelder persönliche Einblicke in ihr Leben gegeben. In der Podcast-Folge "Zur Wahrheit gehört …" berichtete die Politikerin ausführlich von ihrer ersten Liebe zu einer Frau während des Studiums und dem damit verbundenen Beziehungsleben.

Verlauf der ersten lesbischen Beziehung

Weidel erklärte, dass ihre sexuelle Orientierung in der Schulzeit keine große Rolle für sie gespielt habe. Sie charakterisiere sich rückblickend selbst als sogenannte Spätzünderin. Die Situation veränderte sich jedoch während ihrer akademischen Laufbahn an der Universität. Dort traf sie auf eine Mitstudentin, die sie sofort beeindruckte und als sehr hübsch empfand.

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Initiell war unklar, ob es sich lediglich um eine vorübergehende Schwärmerei handelte. Die Gefühle erwiesen sich jedoch als gegenseitig. Daraus entwickelte sich eine feste Partnerschaft, die laut Angaben von Weidel einen Zeitraum von zwei Jahren umfasste. Die beiden versuchten anfangs, die Intimität ihrer Beziehung vor der Öffentlichkeit zu verbergen, was jedoch kaum gelang.

Öffentliche Wahrnehmung und familiäre Reaktionen

Eines Abends auf einer Tanzfläche, wo das Paar eng umschlungen stand, wurde die Verbindung von zahlreichen Kommilitonen bemerkt. Ein Freund griff schließlich ein und fragte spitz, ob das Paar nicht nach Hause gehen solle. Weidel betonte, dass eine offene Gesellschaft gegenüber homosexuellen Verbindungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden war.

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Ihre eigenen Eltern reagierten auf die Offenbarung ihrer Orientierung jedoch als sehr cool und entspannt. Im Gegensatz dazu zeigten die Eltern der damaligen Lebenspartnerin eine deutlich weniger gelassene Haltung. Diese unterschiedlichen Reaktionen prägten die frühe Phase der öffentlichen Kenntnisnahme ihrer Beziehung.

Privatleben im Schatten der politischen Karriere

Der aktuelle Alltag von Alice Weidel und ihrer Partnerin ist maßgeblich von der politischen Positionierung der AfD-Chefin bestimmt. Ihre Ehefrau möchte ihre Kinder möglichst vor den negativen Aspekten der politischen Auseinandersetzungen schützen. Daher hat sie entschieden, dass die Kinder ihre schulische Bildung in der Schweiz fortsetzen.

Auch für das Paar selbst hat die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit konkrete Auswirkungen auf die persönliche Freiheit. Spontane Besuche in Restaurants oder Kneipen sind aufgrund des notwendigen Schutzes kaum noch möglich. Weidel resümiert, dass der Spontaneität im täglichen Miteinander zunehmend Grenzen gesetzt sind.

Politische Unterschiede zur Lebensgefährtin

Zwar wurden politische Meinungsverschiedenheiten nur am Rande thematisiert, doch es bestehen Unterschiede. Weidel beschreibt ihre Partnerin als eigenständigen Kopf, der in vielen Fragen deutlich liberaler aufgestellt ist als sie selbst. Die AfD-Chefin akzeptiert diese Divergenz im politischen Spektrum, während sie ihre eigene Position in der konservativen Partei vertritt.