Alice Weidel erklärt in einem Interview ihre bisexuelle Orientierung und kritisiert die Nachrichtendienstereform. Zudem äußert sie sich zu möglichen Verbotsverfahren gegen die AfD.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Alice Weidel hat in einem öffentlichen Interview mit der Wochenzeitung Die Welt erstmals detailliert über ihre sexuelle Orientierung gesprochen. Die 47-Jährige erklärte, dass sie sich während ihres Studiums in Bayreuth als bisexuell identifiziert habe und Frauen sowie Männer attraktiv finde. Dieser Schritt ihrerseits markiert eine bedeutende persönliche Offenlegung in der deutschen Politik, da Weidel lange Zeit eine eher konservative öffentliche Figur verkörperte.

Studium in Bayreuth und private Beziehung

Weidel schilderte den Zeitpunkt ihrer Coming-out-Ähnlichkeit als während ihrer Studienjahre in Bayreuth liegend. Sie erzählte von einer Frau, die sie sehr attraktiv fand und die ihrerseits auch Interesse an ihr zeigte. Diese Wechselwirkung mündete in eine zwei Jahre dauernde Beziehung, die von der gesamten Universität bemerkt und besprochen wurde, obwohl das Paar die Verbindung zunächst verheimlichen wollte. Weidel bezeichnete das Verheimlichen als ausweglos, da ohnehin jeder Bescheid gewusst habe.

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Die Reaktionen auf die Beziehung fielen unterschiedlich aus. Während Weidels Eltern recht entspannt reagierten, zeigten die Eltern ihrer damaligen Freundin eine weniger gelassene Haltung. Die Gesellschaft jener Zeit stand homosexuellen Beziehungen noch weniger offen gegenüber als heute, was die Situation für das Paar erschwerte. Heute lebt Weidel mit ihrer Frau, einer Schweizerin, und den gemeinsamen zwei Söhnen in der Schweiz. Der Alltag sei stark von ihrer politischen Arbeit geprägt, wobei ihre Ehefrau darauf bestehe, die Kinder von politischen Auseinandersetzungen fernzuhalten und diese in der Schweiz zur Schule gehen zu lassen.

Sorge vor Repressalien und Bewegungseinschränkungen

Weidel berichtete von erheblichen Einschränkungen ihres täglichen Lebens durch den politischen Druck. Spontane Restaurantbesuche seien wegen des permanenten Wachschutzes kaum möglich, was ihren Bewegungsradius stark einschränke. Sie betonte, dass der Familie die Spontanität im Alltag fehle. Ein Grund für den Aufenthalt in der Schweiz ist auch die Befürchtung, dass die Kinder in Deutschland Repressalien an einer Schule erfahren könnten. In der Beziehung selbst gebe es politische Differenzen, da ihre Partnerin in einigen Punkten deutlich liberaler eingestellt sei als Weidel selbst.

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Kritik an Nachrichtendienstereform und Verbotsanträgen

Politisch äußerte sich Weidel scharf zur kürzlich im Bundestag beschlossenen Reform der Nachrichtendienste. Sie bezeichnete diese als absolut verfassungswidrig und sprach von einer sogenannten Lex AfD. Ihrer Ansicht nach würden durch angeblich verfälschte Daten die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren gegen ihre Partei künstlich geschaffen. Weidel warnte davor, dass Staatstrojaner Daten manipulieren könnten, und wies die These zurück, dass es handfeste Ansatzpunkte für ein Parteiverbot gäbe.

Trotz ihrer Zurückhaltung bei der Einschätzung der rechtlichen Grundlagen rechne Weidel fest mit einem Antrag auf ein Parteiverbot im kommenden Jahr. Sie erklärte, dass die Stimmen dafür im Bundesrat gesammelt würden. Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung können beim Bundesverfassungsgericht einen solchen Antrag stellen. Weidel betonte jedoch, dass sie selbst keine Ansatzpunkte für ein Verbot sehe und man sich einfach auf die Situation vorbereite. Die Dienste sollen künftig mehr Befugnisse zur Abwehr von Spionage, Terrorismus und Sabotage erhalten.

Ausblick auf Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Zusätzlich zur nationalen Politik kommentierte Weidel die bevorstehende Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt. Sie sei fest davon überzeugt, dass Ulrich Siegmund im ersten Wahlgang gewählt wird. Falls dies nicht gelingen sollte, reiche ihr zufolge auch der dritte Wahlgang aus, was sie als akzeptabel einstufte. Die AfD hatte bei der Wahl am 6. September 44 Prozent der Stimmen erhalten, verfehlte aber die absolute Mehrheit.

Der Landtag kommt am 8. Dezember zu einer Sondersitzung zusammen, die Landtagspräsident Tobias Rausch auf Antrag der AfD-Fraktion einberufen hat. Mit 39 der 83 Sitze kann die AfD die Sitzung allein beantragen. Als Gegenkandidatin tritt Eva von Angern von der Linken an. Weidels Äußerungen spiegeln die angespannte politische Lage wider, in der sich die AfD aufgrund interner Spannungen und staatlicher Überwachungsbefugnisse befindet.