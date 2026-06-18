Alicia Awa über ihr Comeback, ihre Single-Zeit und die Suche nach einem Fußballstar

Die Sängerin Alicia Awa spricht über ihr musikalisches Comeback, warum sie aktuell ohne Mann glücklich ist und warum sie sich als Spielerfrau vorstellen kann - und wie ein KI-Trend ihre Wunschliste beeinflusste.

Alicia Awa , die durch DSDS und The Voice of Germany bekannt wurde, spricht im Interview über ihr aktuelles Leben. Nach einer bewussten Auszeit hat sie ihr Selbstbewusstsein zurückgewonnen und arbeitet an einem musikalischen Comeback mit neuen Songs, die Pop mit R'n'B- und Rap-Einflüssen verbinden sollen.

Gleichzeitig gibt sie Einblicke in ihr Liebesleben: Bisher ist kein Mann an ihrer Seite, und although sie zuletzt eine kurze Bekanntschaft hatte, ist sie Single. Sie hat klare Vorstellungen von ihrem Traummann: Er sollte nicht öffentlich bekannt sein, kein Influencer oder Musiker, sondern eher ein Manager oder Sportler - mit einem besonderen Augenmerk auf Fußballprofis. Diese ungewöhnliche Vorliebe entstand durch einen KI-Trend, bei dem sie sich digital auf einer Fußballtribüne sah und sich gut als Spielerfrau vorstellen kann.

Trotz dieses Scherzes bleibt ihr Fokus aber auf der Musik. Ende des Sommers will sie mit neuen Songs zurückkehren und hofft, vielleicht dadurch auch einen Fußballstar zu beeindrucken





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alicia Awa DSDS The Voice Of Germany Comeback Musik Liebesleben Single Traummann Fußballstar Spielerfrau KI-Trend

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sechsjährige Alicia stirbt nach schweren Kopfverletzungen in OsternienburgDie sechsjährige Alicia starb nach schweren Kopfverletzungen, die sie in Osternienburg erlitt. Ihr Stiefvater sitzt in Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Frage nach dem Warum treibt die Menschen vor Ort um.

Read more »

Mutter von getöteter Alicia (6) soll selbst beim Jugendamt um Hilfe gebeten habenWarum ist der Hilferuf beim Jugendamt untergangen?

Read more »

Dramatische Entwicklung: fast nur Verlierer bei den Print-Reichweiten der AWADiese Zahlen werden die Print-Vermarktung in Deutschland noch schwerer machen. Wie das Institut für Demoskopie Allensbach in ihrer neuesten Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) zeigt, konnten von den 50 größten Publikumszeitschriften und Wochenzeitungen nur drei (!) Leserinnen und Leser gegenüber 2025 dazu gewinnen.

Read more »