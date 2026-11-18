Alicia Scholes muss die Saison 2026 und die WM 2027 verpassen. Die englische Netball-Profi hat sich im Training das vordere Kreuzband gerissen.

Die englische Netball-Profi Alicia Scholes hat ihren Traum von einem großen Auftritt auf der Weltbühne vorzeitig begraben. Die 51-jährige Athletin erlitt während eines Trainingslagers mit der englischen Nationalmannschaft einen Riss des vorderen Kreuzbands. Diese schwere Verletzung bedeutet das Saison-Aus für den Rest des Jahres 2026. Besonders schmerzhaft für die Sportlerin ist die Tatsache, dass sie auch bei der Netball-Weltmeisterschaft 2027 in Australien nicht dabei sein wird.

Schwerer Knick für Alicia Scholes und England Netball

Wie der englische Netball-Verband bestätigt, trat die Verletzung im Rahmen eines Vorbereitungscamps auf. Alicia Scholes soll unverzüglich mit der Rehabilitation beginnen. Die medizinische Betreuung übernehmen sowohl der nationale Verband als auch ihr Verein London Pulse. Der englische Netball-Verband hat die offizielle Bestätigung der Diagnose gegeben. Die Athletin wird nun den Rest der aktiven Zeit mit der Physiotherapie verbringen müssen.

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Emotionale Reaktionen von Trainerin und Spielerin

Die Trainerin der englischen Mannschaft, Anna Stembridge, äußerte sich schockiert über den Ausfall ihrer Leistungsträgerin. Stembridge erklärte, dass man vor Trauer am Boden zerstört sei. Sie betonte, dass Scholes im Lager unglaublich hart gearbeitet habe. Die Integrationsfortschritte in der Gruppe seien beeindruckend gewesen. Der vorzeitige Ausfall der Saison wird als extrem enttäuschend bewertet. Die Trainerin nannte das Ende der aktuellen Kampagne unverhofft und hart.

Auch Alicia Scholes selbst teilte ihre tiefgreifende Enttäuschung auf der Social-Media-Plattform Instagram. Sie bekannte, dass ihr Herz breche. Sie war nur noch eine Woche davon entfernt, wieder das rote Trikot zu tragen. Die vergangenen fünf Jahre lang stand die Netball-WM 2027 im Fokus ihrer täglichen Arbeit. Dies war ihr ganz persönliches Hauptziel. Der plötzliche Wegfall dieses Ziels wird von ihr als bitteres Schicksal beschrieben.

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Zukunftspläne und Rückblick auf die Karriere

Trotz der Niederlage blickt die Sportlerin optimistisch in die Zukunft. Sie sprach sich explizit für die nächsten Spiele in Jamaika aus. Ihr Teamkolleginnen aus der englischen Nationalmannschaft wünschte sie viel Glück. Den Alltag ohne die Gesichter der Mitspieler werde sie vermissen. Der Fokus verschiebt sich nun auf die nächsten internationalen Aufgaben der Mannschaft. Scholes denkt bereits an die Aussichten für das Jahr 2031.

Alicia Scholes ist fest im Profisport verankert. Seit 2022 läuft sie für den Verein London Pulse auf. Insgesamt bestritt sie bislang drei Länderspiele für England. Im Jahr 2025 gehörte sie zum Aufgebot, das den Netball Nations Cup gewann. Dies war ein signifikanter Erfolg in ihrer bisherigen nationalmannschaftlichen Laufbahn. Sie etablierte sich schnell als wertvolle Stütze im Kader.

Parallel zur sportlichen Laufbahn ist sie eine erfolgreiche Influencerin. Sie verfügte bereits über mehr als 100.000 Follower auf Instagram. Dort dokumentiert sie Einblicke in ihr privates Leben. Sie ist eines von drei Kindern aus der Ehe von Paul Scholes und seiner Ex-Frau Claire. Ihre Brüder tragen die Namen Arron und Aiden. Sie nutzt die Plattform, um mit ihrer großen Fangemeinschaft in Kontakt zu treten.

Ihre familiären Wurzeln im Leistungssport sind legendär. Ihr Vater Paul Scholes ist eine weltbekannte Fußball-Legende. Der Ex-Stürmer absolvierte über 700 Spiele für Manchester United. Er gilt als einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des Vereins. Diese sportliche Tradition prägt den Hintergrund von Alicia Scholes maßgeblich. Sie trägt nun das Erbe in einer anderen Ballsportart weiter.