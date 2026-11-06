Alien 8: Ridley Scott kehrt als Produzent zurück, Romulus ist Ende der Reihe

Ridley Scott bestätigt Alien 8 als neuen Film und Ende der Romulus-Saga. Der 88-Jährige agiert nur als Produzent, Michael Fassbenders David bleibt zentral.

Der achtundachtzigjährige Regisseur Ridley Scott beendet mit Alien 8 die aktuelle Filmreihe und zugleich den Abschlussbogen um Alien: Romulus . Dieser Film hat weltweit rund 350 Millionen US-Dollar eingespielt und gilt als Publikumsrenner. Scott betonte, dass die von ihm gegründete Filmserie dringend Unterstützung benötige.

Regie und Produktion neu verteilt

Aktuell ist noch unklar, wer die künstlerische Leitung des nächsten Projekts übernehmen wird. Scott tritt nicht mehr als Regisseur in Erscheinung, sondern ausschließlich in der Rolle des Produzenten. Der nächste Teil knüpft storytechnisch an die bestehende Prequel-Reihe an, die mit Prometheus und Alien:Covenant begann. Diese strategische Neuausrichtung ist bereits seit längerer Zeit absehbar.

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David bleibt zentrales Element

Es ist sicher, dass ein Wiedersehen mit dem von Michael Fassbender verkörperten Androiden David stattfinden wird. Die Handlung wird aufklären, wie dieser Charakter zum Fortlauf der bereits bekannten Lore beigetragen hat. Fans erhalten endlich Einblicke in die Entwicklung dieses wichtigen Elements der Franchise-Geschichte. Die genauen Details zur Handlung stehen zurzeit noch nicht zur Verfügung.

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Kritik und kommerzieller Kontext

Scotts Äußerungen zur Notwendigkeit von Hilfe wurden als deutliche Diskreditierung der bestehenden Reihe interpretiert. Trotz der hohen finanziellen Erfolge von Alien: Romulus sieht Scott den Bedarf an einer grundlegenden Erneuerung. Andere Regisseure wie James Cameron äußerten in der Vergangenheit Kritik an früheren Filmen. Diese Debatte um Qualität und Richtung der Serie bleibt aktuell.

Künftige Entwicklung des Franchise

Der offizielle Start von Alien 8 markiert einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Universums. Die Verbindung zu den Vorjahren wird durch David gewahrt, während die Regie auf neue Schultern übergeht. Die Zuschauer müssen weiterhin auf offizielle Ankündigungen warten, bevor konkrete Daten zur Veröffentlichung bekannt werden. Die Produktion steht unter der strengen Aufsicht von Scott.