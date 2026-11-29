Creative Assembly bestätigt: In Alien: Isolation 2 bleibt das Alien unbesiegbar. Es jagt über Sicht und Gehör, Regen beeinflusst seine Sinne.

Die Entwickler von Creative Assembly haben bestätigt, dass das Alien in Alien: Isolation 2 weder getötet noch dauerhaft abgeschüttelt werden kann. Art Directorin Ana Sopikova sagte es in einem, das am 28.

November veröffentlicht wurde: „Er ist sehr klug und anpassungsfähig. Es gibt kein Entrinnen, ihr könnt ihn nicht töten.

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“ Damit hält das Studio am Kern des 2014er Vorgängers fest: Auch in Alien: Isolation war der Flammenwerfer nur ein Mittel zur Abschreckung, die Kreatur selbst ließ sich nie besiegen. Genau dieses Prinzip machte den ersten Teil zum gefürchteten Survival-Horror-Referenzwerk, und der Nachfolger verdoppelt es, statt es zu verwässern. Laura Mauterer, Principal UI Artist bei Creative Assembly, erklärte im selben Interview die Regeln hinter der Künstlichen Intelligenz: „Die Realität ist, dass das Alien nicht schummelt. Das Alien hat auch Sinne.