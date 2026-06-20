Alien: Romulus 2 - Arbeit stockt aufgrund Einmischung von Ridley Scott

Die Arbeit an der Sci-Fi-Fortsetzung 'Alien: Romulus 2' stockt angeblich aufgrund einer Einmischung von Ridley Scott. Der Regisseur der 'Alien'-Reihe hat angeblich eine schwere Zeit für die Beteiligten bereitet.

Die Arbeit an der Sci-Fi-Fortsetzung ' Alien: Romulus 2 ' stockt angeblich aufgrund einer Einmischung von Ridley Scott . Der Regisseur der 'Alien'-Reihe hat angeblich eine schwere Zeit für die Beteiligten bereitet.

Nach dem Weggang von Regisseur Fede Álvarez ist der Regieposten noch immer vakant. Es gibt Gerüchte, dass Scott selbst Regie führen möchte und die Handlungsstränge von 'Alien: Covenant' und 'Alien: Romulus' kreuzen möchte. Dies könnte zu einem spannenden Showdown zwischen den Androiden David und Andy führen. Die Fans des jüngsten Kinofilms 'Alien: Romulus' sind besorgt, dass die Produktion ins filmische Nirwana schickt, wenn Scott weiterhin Einfluss auf die Produktion hat





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