Alien: Romulus 2: Produktion stockt erneut - Ridley Scott soll für Verzögerung verantwortlich sein

Die Arbeiten an der Sci-Fi-Fortsetzung Alien: Romulus 2 kommen angeblich nicht voran. Grund dafür soll Ridley Scott sein, der sich in die Produktion einmischt und den Regieposten nach dem Abgang von Fede Álvarez noch immer vakant hält.

Die heiß erwartete Fortsetzung des Sci-Fi-Hits 'Alien: Romulus' steckt offenbar in einer schweren Krise. Wie Brancheninsider berichten, stocken die Arbeiten an ' Alien: Romulus 2 ' derzeit massiv.

Grund dafür soll keine geringere Person als Ridley Scott selbst sein, der als ausführender Produzent und kreativer Kopf des Alien-Franchise maßgeblich Einfluss auf die Produktion nimmt. Bereits vor einigen Monaten sorgte der überraschende Abgang von Regisseur Fede Álvarez für Aufsehen. Álvarez hatte mit 'Alien: Romulus' einen Publikumsliebling abgeliefert, der bei Zuschauern und Kritikern gleichermaßen gut ankam - 85 Prozent positive Bewertungen auf Rotten Tomatoes sprachen eine klare Sprache.

Nun steht das Studio vor einem Scherbenhaufen, denn Scotts Eingriffe verzögern nicht nur den Drehstart, sondern gefährden möglicherweise das gesamte Projekt. Die Produktion, die eigentlich Anfang 2026 anlaufen sollte, liegt nun auf Eis. Dabei hatte Álvarez bereits ein Drehbuch für die Fortsetzung verfasst, das nahtlos an die Ereignisse von 'Romulus' anknüpfte. Doch Scott, der die Alien-Reihe seit 1979 prägt, soll grundlegende Änderungen verlangt haben, die Álvarez nicht mittragen wollte.

Insbesondere die Rückkehr des Androiden David aus 'Prometheus' und 'Alien: Covenant', gespielt von Michael Fassbender, war ein Streitpunkt. Während Álvarez diese Figur als Brücke zwischen den Prequels und dem neuen Film sah, lehnte Scott dies angeblich ab, um seine eigene Vision zu wahren. Die Folge: Álvarez verließ im Dezember 2025 das Projekt mit der diplomatischen Begründung, anderen Regisseuren eine Chance geben zu wollen. Doch hinter den Kulissen brodelte es weiter, und nun zeigt sich das ganze Ausmaß der Krise





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Alien: Romulus 2 Ridley Scott Produktionsverzögerung Fede Álvarez Sci-Fi-Film

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