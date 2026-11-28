Alina Khani + Henny Woltemate: Comedy-Stars machen ihre Liebesbeziehung öffentlich
Alina Khani und Henny Woltemate sind ein Paar! Das haben die beiden Komiker:innen nun bei Instagram bestätigt.
"Ihr habt es ja eh schon vermutet", schreibt Alina Khani in einer aktuellen Instagram-Story. Anlass für entsprechende Spekulationen war ihre mutmaßliche Beziehung zu Henny Woltemate – die die beiden nun endlich offiziell bestätigen.
Schon seit Monaten drehte Alina Khani und Henny Woltemate gemeinsame Comedy-Videos für Instagram und TikTok. Sogar so viele, dass einige Fans eine mehr als nur freundschaftliche Bindung zwischen den beiden Influencer:innen vermuteten – und damit schlussendlich recht behalten sollten! Am Freitag, 27. November 2026, machen die beiden Komiker:innen ihre Liebe öffentlich.
-Beitrag haben Khani und Woltemate insgesamt zehn Fotos und Videos ihrer jungen Liebe versammelt. Mal küssen sie sich auf einer Party, dann romantisch in einem Foto-Automaten oder bei einem Konzert. Und klar: Sie wären immerhin keine Comedy-Stars, wenn sie nicht hier und da auch mal eine Grimasse ziehen würden.
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