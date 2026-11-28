Fans hatten schon länger einen Verdacht – jetzt machen die Comedians ihre Liebe offiziell!

Die beiden Comedy -Stars Alina Khani und Henny Woltemate sind ein Paar. Für einige ihrer Follower dürfte das allerdings keine allzu große Überraschung sein. Dazu ein rotes Herz und jede Menge verliebte Schnappschüsse.

Alina Khani macht am Freitag öffentlich, dass sie mit ihrem Comedy-Kollegen Henny Woltemate zusammen ist. Auf Instagram teilt sie mehrere Bilder, auf denen die beiden miteinander kuscheln und sich küssen. Wer die beiden auf Social Media verfolgt, dürfte sie als Duo bereits bestens kennen.

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In den vergangenen Wochen tauchten Alina und Henny immer wieder gemeinsam in lustigen Clips auf.