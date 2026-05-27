Alisha Lehmann: Vom bescheidenen Anfang zu internationalem Ruhm und sportlichen Herausforderungen

Die Schweizer Fußballnationalspielerin Alisha Lehmann, eine der bekanntesten Spielerinnen weltweit mit über 15 Millionen Instagram-Followern, blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Nach dem Abstieg mit Leicester City steht sie vor einer ungewissen Zukunft. Der Bericht beleuchtet ihren Weg von den bescheidenen Gehältern bei BSC Young Boys über riskante Transferentscheidungen nach England bis hin zu ihren aktuellen Verletzungsproblemen und ihrer Bedeutung für die Nationalmannschaft.

Alisha Lehmann , die 27-jährige Schweizer Fußball spielerin, hat in den letzten Monaten das Trikot von Leicester City getragen und steht nach dem Abstieg des englischen Vereins vor einer wichtigen Entscheidung über ihre weitere Karriere .

Trotz des sportlichen Rückschlags zählt sie mit ihrer großen社交媒体-Präsenz von über 15 Millionen Instagram-Followern zu den international bekanntesten Fußballerinnen. Ihr Weg begann vor zehn Jahren bei den Frauen des BSC Young Boys in der Schweiz. Über ihre ersten professionellen Verträge erinnert sie sich mit einer bescheidenen Gage von etwa 1.600 Pfund pro Monat, was heutigen Einnahmen - inklusive Werbepartnerschaften und Social-Media-Deals - um das Zehnfache übersteigt.

Lehmann betont, dass ihre Liebe zum Spiel und die Freude am Toreschießen stets im Vordergrund standen, nicht der monetäre Aspekt. Nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit 16 Toren wagte sie den mutigen Schritt nach England zu West Ham United, eine Entscheidung, die sie als eine der besten ihres Lebens bezeichnet. Damals war die Sprachbarriere eine große Hürde; ihr Trainer und Mentor Matt Beard unterstützte sie intensiv, unter anderem mit Google Translate.

Ihr Engagement in England führte sie weiter zu Everton, Aston Villa, Juventus Turin und Como, bevor sie im vergangenen Winter zu Leicester City zurückkehrte. In neun Spielen für den Verein konnte sie jedoch den Abstieg nicht verhindern. Aktuell laboriert Lehmann an einer Wadenverletzung, die sie sowohl für Leicester als auch für die Schweizer Nationalmannschaft in den bevorstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Malta und Nordirland ausfallen lässt.

Ihre Erfahrungen spiegeln die typischen Höhen und Tiefen einer Fußballkarriere wider: den Drang nach persönlicher Weiterentwicklung, das Risiko von Transfers ins Ausland und die ständige Herausforderung von Verletzungen. Lehmanns Geschichte ist auch ein Beispiel für die wachsende Internationalisierung des Frauenfußballs und die zunehmende Bedeutung von Social Media für die Vermarktung von Sportlern. Ihr Werdegang von den bescheidenen Anfängen in der Schweiz bis zu einer globally beachteten Persönlichkeit zeigt, wie Entschlossenheit und Leidenschaft über finanzielle und sprachliche Hindernisse hinweghelfen können.

Gleichzeitig unterstreicht ihr jüngster Rückschlag mit Leicester die Instabilität im Profisport, wo Erfolg nie garantiert ist und jede Saison neu gekämpft werden muss. Ihre Zukunft bleibt offen, doch ihre bisherige Karriere bietet bereits viele Lehren über Mut, Anpassungsfähigkeit und die Bedeutung von Unterstützungsnetzwerken im internationalen Sport





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