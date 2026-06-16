Alisha Lehmann: Von schwieriger Saison zu karibischer Auszeit - was die Zukunft bringt

Die Schweizer Fußballnationalspielerin Alisha Lehmann blickt auf eine enttäuschende Saison mit dem Abstieg von Leicester zurück, genießt nun aber eine erholsame und zugleich abenteuerliche Auszeit auf Jamaika und blickt optimistisch in die Zukunft.

Hinter Alisha Lehmann liegen schwierige Monate. Sport lich verlief die vergangene Saison alles andere als nach Wunsch - umso mehr genießt die Schweizer Nationalspielerin nun ihre wohlverdiente Auszeit unter der karibischen Sonne.

Die 27-Jährige blickt auf eine bewegte Zeit zurück, in der sie sich sowohl auf als auch neben dem Platz neuen Herausforderungen stellen musste. Nach ihrem Wechsel im Winter von Como zu Leicester fand Lehmann nur schwer in die Spur. In neun Einsätzen gelang ihr lediglich ein Treffer, zudem verlor ihr Team sämtliche Partien. Am Ende stand sogar der bittere Abstieg aus der englischen Frauenliga.

Ein kleiner Lichtblick blieb dennoch: Die Fans wählten Lehmann trotz der schwierigen Umstände zur Spielerin der Saison. Die Schweizerin zieht aus den Rückschlägen jedoch auch Positives. Sie habe viel gelernt über sich selbst, über Widerstandsfähigkeit, Geduld und was es heißt, weiterzumachen, wenn es nicht läuft. Mit Blick auf die Zukunft macht sie deutlich: Ich kann die nächste Saison kaum abwarten.

Bis dahin steht allerdings erst einmal Erholung auf dem Programm. Aktuell verbringt Lehmann ihren Urlaub auf Jamaika - und nimmt ihre Millionen Follower auf Instagram dabei mit auf die Reise. Die Fotos und Videos zeigen die Fußballerin beim Entspannen am Wasser, beim Kokosnuss-Schlürfen oder auf einem Floß in tropischer Kulisse. Ganz ohne Action geht es für die 66-fache Schweizer Nationalspielerin allerdings offenbar nicht.

Gemeinsam mit ihrem Partner Montel McKenzie wagt sie sich immer wieder an spektakuläre Sprünge in einen Wasserfall. Besonders ihre Rückwärtssaltos sorgen bei ihren Fans für Bewunderung. Während andere Profis in der Sommerpause vor allem die Füße hochlegen, sucht Lehmann offensichtlich den Nervenkitzel. Die akrobatischen Einlagen wirken erstaunlich routiniert - als hätte das Paar nie etwas anderes gemacht.

Bleibt abzuwarten, ob die neu gewonnene Lockerheit und das gestärkte Selbstvertrauen nach dem Jamaika-Trip auch auf dem Platz zu sehen sein werden. Die Zeit in der Karibik scheint ihr gutzutun, und die positiven Signale lassen hoffen, dass sie in der kommenden Saison wieder an ihre alten Leistungen anknüpfen kann. Für die Schweizer Nationalmannschaft bleibt sie ohnehin eine unverzichtbare Größe, und ihr Weg zurück nach oben ist mit jeder geteilten Erfahrung und jedem Sprung ins kalte Wasser ein Stück weiter gekommen





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